romadailynews

: #Roma: Nascondeva #cocaina dentro finta presa corrente, arrestato: Roma – Gli agenti del… - romadailynews : #Roma: Nascondeva #cocaina dentro finta presa corrente, arrestato: Roma – Gli agenti del… - VelvetMagIta : SHOCK a #Roma: un boa constrictor lungo circa 2 metri è stato catturato in un parco. Si nascondeva vicino a un'area… -

(Di venerdì 27 luglio 2018)– Gli agenti del commissariatonina lo hanno colto di sormentre stava uscendo dalla propria abitazione, dopo averlo tenuto sotto osservazione per diverso tempo. Un italiano di 36 anni, e’ stato fermato ed identificato. Dopo averlo perquisito, gli agenti, sono saliti presso la sua abitazione sita in via Valle Castellana per procedere ad un ulteriore controllo. Accuratamente celata dietro unadie’ stata rinvenuta dai poliziotti una cassetta di sicurezza appositamente creata, con tanto di binario di scorrimento e provvista di serratura, all’interno della quale e’ stata rinvenutaper un peso complessivo di 53 grammi oltre al materiale per il confezionamento della stessa e foglietti con conti e cifre riconducibili all’attivita’ di spaccio. In un altro ambiente della casa sono stati rinvenuti e sequestrati ...