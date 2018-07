ilfattoquotidiano

: Roma Multiservizi, 3000 lavoratori ancora a rischio. Campidoglio boccia la delibera sulla gara d’appalto dei serviz… - Cascavel47 : Roma Multiservizi, 3000 lavoratori ancora a rischio. Campidoglio boccia la delibera sulla gara d’appalto dei serviz… - fattoquotidiano : Roma Multiservizi, 3000 lavoratori ancora a rischio. Campidoglio boccia la delibera sulla gara d’appalto dei serviz… - MonitoringOur : RT @tempoweb: L'Oref boccia la gara per Roma Multiservizi -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Unatura che mette ai servizi scolasticini e restituisce incertezza a quasi 3.000. A meno che non venga “ignorata” dal. L’Organo di Revisione Economico-Finanziario delha espresso parere non favorevole alla proposta dicapitolina che avrebbe dovuto dare il definitivo via libera alla gara a doppio oggetto da 475 milioni, per la scelta del nuovo socio privato della multiutility. Tutto ciò, nonostante l’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, abbia provveduto a modificare per l’ennesima volta un testo su cui si continua a mettere mano da un anno e mezzo. Questo avrebbe dovuto portare alla costituzione di una nuova società pubblico-privata per la gestione dei servizi di global service a, con la sostituzione di quella attuale, detenuta al 51% dalla società capitolina Ama e al 49% da Manutencoop e La ...