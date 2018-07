Roma | Faceva acquisti ‘gratis’ con borse schermate | arrestata

romadailynews

(Di venerdì 27 luglio 2018)– Tre giacche griffate, per un valore che si aggira intorno ai 700 euro, e’ il bottino che una 29enne di nazionalita’ romena, era riuscita a occultare, in una borsa schermata, creata ad-hoc per eludere il sistema antitaccheggio, di un negozio di abbigliamento. I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro, in servizio in abiti civili, stavano seguendo Gli spostamenti della donna, gia’ nota alle forza dell’ordine, mentre fingeva di fare shopping tra i vari negozi del quartiere. Arrivata all’altezza di un noto negozio di abbigliamento, la 29enne ha deciso di entrare all’interno mentre i militari dall’esterno osservano tutti i suoi movimenti. Dopo avervi trascorso diversi minuti, senza acquistare nulla, i militari hanno deciso di fermarla all’uscita e subito hanno notato che la borsa presentava delle anomalie. ...