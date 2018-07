Roma | Defrel passa ufficialmente alla Sampdoria

Roma - Defrel a un passo dalla Sampdoria : tutte le cifre : La Sampdoria è sempre più vicina a Gregoire Defrel . Come scrive La Gazzetta dello Sport , l'intesa con la Roma è stata trovata per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 18/19 milioni .

Roma - via alla tournée statunitense con Totti ma senza Defrel : Roma - È scattata poco prima delle ore 11 l'avventura a stelle e strisce della Roma che questa mattina - terminata la prima fase di ritiro a Trigoria , condita dall'amichevole vibta 9-0 contro il ...

Calciomercato Roma : Defrel a un passo dalla Sampdoria : Inserito in un primo momento da Di Francesco tra i convocati per il tour negli Stati Uniti, Gregoire Defrel non partirà domani e quindi non prenderà parte alla International Champions Cup in cui la Roma affronterà Tottenham, Barcellona e Real Madrid. L’attaccante francese è a un passo dal trasferimento alla Sampdoria ed è stato depennato dalla lista. La trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso ...

Roma - porte girevoli : niente Usa per Defrel - si aspetta Malcom : Roma - niente torunée statunitense per Gregoire Defrel , inizialmente inserito nella lista dei convocati di Di Francesco per le sfide della International Champions Cup contro Tottenham , Barcellona e ...

Roma - ecco i 26 convocati per la tournée negli Usa : escluso Defrel. Domani la partenza per San Diego : La Roma si veste a stelle e strisce e vola negli Stati Uniti : prima destinazione San Diego . Domani mattina alle 11 i giallorossi si imbarcheranno su un charter per raggiungere la città della ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. E Defrel va alla Samp : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Sampdoria - a un passo l'accordo con la Roma per Defrel : La Sampdoria è pronta a chiudere per Gregoire Defrel . Secondo quanto riferisce Sky Sport , il club blucerchiato è vicino all'accordo con la Roma sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Operazione complessiva che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. Per la tournée negli Usa convocato Defrel : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Berardi alla Roma?/ La cessione di Defrel potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo : Continua il pressing della Roma per portare in giallorosso Domenico Berardi. La cessione di Gregoire Defrel alla Sampdoria potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Sampdoria chiama Roma : ritorno di fiamma per Defrel : Ognuno si comporta come crede, io però vengo da un altro mondo'. Defrel, insomma, è in cima ai papabili. Notizie intanto contraddittorie dal Brasile per Jandrei , il portiere di 25 anni che la ...

Cristante alla Roma/ Salta Defrel come contropartita per l'Atalanta : Calciomercato, Cristante dall'Atalanta alla Roma: il calciatore è atterrato a Fiumicino e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito a Villa Stuart prima di firmare il contratto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:54:00 GMT)

L’affare Cristante concluso - le contropartite ed il caso Defrel : le trattative sull’asse Atalanta-Roma : Cristante alle prese con la trattativa che potrebbe portarlo in maglia giallorossa durante questa estate: Roma pronta al colpaccio La Roma ha concluso l’affare Cristante. Questa la notizia del giorno che trapela da casa giallorossa, riportata stamane dal Corriere dello Sport. Il ds del club Monchi avrebbe completato l’acquisto del centrocampista dell’Atalanta, stabilmente nel giro della Nazionale. 25 milioni più bonus (fino a ...

Calciomercato Atalanta - Cristante in uscita verso la Roma : i nerazzurri puntano Soriano e… Defrel : La partenza di Cristante spinge l’Atalanta alla ricerca di un sostituto, i nomi più probabili sono quelli di Soriano e Castro. Piace Defrel per l’attacco Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla ...

La Roma vuole Cristante : Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."