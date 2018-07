Roma | Coric | “calendario tosto”

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) “E’ un buon calendario, anche se e’ un po’ tosto. La prima sara’ contro il Torino, so che si tratta di una squadra forte e pericolosa, gioca un po’ come giochiamo noi, aggredisce e pressa e, forse, punta piu’ sul contropiede. E’ una formazione molto pericolosa, ma non vedo l’ora che arrivi quel momento”. Ante, dall’altra parte del mondo, come i suoi compagni ha seguito la compilazione del calendario della prossima serie A, cerchiando in rosso alcune date. “Gia’ vedere il calendario delle partite e’ una bella emozione, come sapere gia’ quando andremo a San Siro o quando vivro’ il mio primo derby della Capitale. Spero di farmi trovare pronto e di essere convocato per l’occasione e godermelo fino in fondo”, confessa il centrocampista croato, tornato poi sull’1-4 col ...