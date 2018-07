Rogo rifiuti a Pascarola | il grande business degli incendi in serie

Maxi Rogo di rifiuti nel Napoletano - l'Arpac a sorpresa : 'Valori atmosferici nella norma' : l'Arpac, Azienda regionale per la protezione ambientale della Campania, rende noto che 'nell'area interessata dall'incendio che si è sviluppato presso la ditta di recupero rifiuti Di Gennaro di ...

Maxi Rogo di rifiuti nel Napoletano - l'Arpac a sorpresa : «Valori atmosferici nella norma» : l'Arpac, Azienda regionale per la protezione ambientale della Campania, rende noto che «nell'area interessata dall'incendio che si è sviluppato presso la ditta di recupero...

Maxi Rogo nell'impianto dei rifiuti - arriva il sottosegretario Spadafora : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora stamattina si recherà sul luogo dell'incendio nella frazione di Pascarola a Caivano. L'arrivo è previsto intorno alle 11.30. ...

Maxi Rogo nell'impianto dei rifiuti : «Colpa dei clan - vogliono l'emergenza» : CAIVANO - Un pomeriggio di fuoco che non dimenticherà mai. Per poco l'incendio che ha interessato la zona stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone, non ha ridotto in fumo tutta...

Maxi Rogo nell'impianto dei rifiuti : 'Colpa dei clan - vogliono l'emergenza' : CAIVANO - Un pomeriggio di fuoco che non dimenticherà mai. Per poco l'incendio che ha interessato la zona stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone, non ha ridotto in fumo tutta la sua ...

Milano. Rogo deposito rifiuti - nube fumo : 10.40 Un incendio si è sviluppato in un deposito rifiuti ingombranti dell'Amsa, alla periferia nord-ovest di Milano. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del Fuoco e tuttora i pompieri stanno lavorando anche se non possono accedere all'interno del deposito per spegnere le fiamme. L'Arpa, l'ente che si occupa di monitorare la qualità dell'aria, poiché si è sviluppata anche una densa coltre di fumo, mette in guardia sul pericolo di ...