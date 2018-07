Roghi in Grecia | il governo | Colpa dei piromani | abbiamo le prove

Incendi in Grecia : governo sospetta che i Roghi in Attica siano dolosi : Il governo greco ha reso noto di aver presentato “elementi gravi” alla giustizia che potrebbero indicare che l’origine degli Incendi che hanno devastato l’Attica è dolosa. “Un elemento grave ci ha portato ad aprire l’inchiesta” sull’Incendio di Mati, ha spiegato il ministro per la Protezione civile. Anche in riferimento al rogo di Kineta, il ministro ha parlato di “elementi gravi” che ...

L'Olympiakos e il suo proprietario, Evamgelos Marinakis, hanno donato un milione di euro alle vittime dei roghi a Nord-Est di Atene per il quali si temono 100 morti. Lo ha annunciato il club sportivo segnalando anche l'apertura di un conto tramite il quale i fan della squadra potranno fare donazioni per aiutare le vittime degli incendi.

Grecia - strage tra i Roghi : 74 morti Il governo indaga per dolo : 'Semplice cronaca. Fatti. Quelle parole sono un segnale per chi ha orecchie. Tra i fatti c'è che i rapporti tra Mosca e Atene sono precipitati nelle ultime tre settimane, la prevista visita di Putin ...

Grecia - strage tra i Roghi : 74 morti. Il governo indaga per indendi dolosi : Mito, politica e intrighi si sposano nella tragedia del fuoco che attraversa le foreste intorno ad Atene e incenerisce gli umani di Mati, i turisti della Pompei greca in fuga dalle fiamme alimentate...

La Grecia chiede aiuto all’Europa per domare i Roghi che sfiorano Atene : Roma. Dalla Grecia arrivano notizie e immagini disastrose. I pompieri di Atene hanno detto che almeno 74 persone sono morte nei roghi tra i boschi e i resort turistici attorno alla capitale, nella regione dell’Attica, ma è molto probabile che si tratti di un numero provvisorio che aumenterà. Il cald

Inferno Grecia - si temono 100 morti 'Roghi dolosi'. Turisti in fuga : Alla Grecia sotto shock è giunta la solidarietà del mondo, con aiuti, mezzi, uomini. Tra gli altri da Usa, Canada, Croazia, Cipro, Spagna, Israele, Unione Europea, anche dalla 'nemicà Turchia: tutti ...

Inferno Grecia - si temono 100 morti. Tsipras : «Roghi dolosi». Turisti in fuga in mare : L'Inferno è sceso sull'Attica orientale, alle porte di Atene. Un violentissimo incendio di probabile origine dolosa, partito ieri da diversi punti ed alimentato dalla temperatura...

Incendi Grecia - la Farnesina : “Un gruppo di italiani era vicino ai Roghi - è stato messo in salvo” : Un gruppo di “connazionali si trovava ieri sera vicino ai roghi ed è stato assistito e messo in salvo”. E’ quanto ha sottolineato, ai microfoni di Skytg24, il responsabile dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, interpellato sulla situazione degli italiani nelle zone devastate dagli Incendi. In Grecia ci sono circa 12mila italiani residenti e ogni anno oltre 1,5 milioni di connazionali si recano nel ...

Grecia - Roghi dolosi nella zona di Atene : almeno 100 morti - turisti in fuga : Una situazione drammatica, un incubo. Continua a salire il drammatico bilancio in Grecia degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno un centinaio, dopo che la Croce Rossa...

Incendi Grecia - centinaia di Roghi e colonne di fumo nero : il video sopra ad Atene di un passeggero di un aereo di linea : Un passeggero di un volo di linea ha ripreso ciò che stava accadendo ieri sera, lunedì 23 luglio, sull’altopiano intorno ad Atene, in Grecia. Nel video, si vedono centinaia di roghi, alcuni dei quali si sono già diffusi in mezzo ai centri abitati. L’aereo stava atterrando all’aeroporto di Eleftherios Venizelos. L'articolo Incendi Grecia, centinaia di roghi e colonne di fumo nero: il video sopra ad Atene di un passeggero di un ...

Incendi in Grecia - testimone : tutti quei Roghi “non sono un caso - è statisticamente impossibile” : Un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si trova nella regione di Rafina in Attica (Grecia), nei luoghi più colpiti dagli Incendi, ha dichiarato: “Quando è scoppiato l’Incendio, anzi, gli Incendi, c’era allerta meteo da giorni su condizioni favorevoli ai roghi. E’ statisticamente impossibile pensare che si siano sviluppati 50 roghi quasi contemporaneamente. Quando i vigili del fuoco erano impegnati nella zona ...