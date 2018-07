: Grecia, autorità: seri segnali che i roghi siano stati dolosi - Agenzia_Ansa : Grecia, autorità: seri segnali che i roghi siano stati dolosi - MFantinati : Cari amici, è online il mio nuovo blog per Il Fatto Quotidiano. Oggi vi parlo dei roghi in Grecia. Quando l'austeri… - LaStampa : Roghi in Grecia, il governo: “Colpa dei piromani, abbiamo le prove” -

Si aggrava il bilancio degli incendi che hanno devastato l'Attica. La protezione civile parla di 87 vittime e almeno 100, anche se "sono numeri destinati a cambiare di ora in ora". Le squadre dei soccorsi sono ancora impegnate a setacciare le zone devastate, in particolare la cittadina di Mati, alla ricerca dei. In ospedale restano ricoverate circa 60 persone,di cui 11 in prognosi riservata(Di venerdì 27 luglio 2018)