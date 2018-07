Rocca FDI | Rom | Raggi incoerente e ignorante

Rom - Rocca (FDI) : soldi ai rom per andare via - ultima follia della Raggi : “ultima trovata del Sindaco Raggi e dei 5 stelle per provare a mandare via qualche decina di rom sui quasi 20.000 presenti a Roma è quella di dare 3000 € a famiglia per tornarsene in Romania” lo dichiara in una nota Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI. “soldi nostri, poiché, come specificato dall’amministrazione saranno presi dal bilancio comunale, soprattutto, soldi gettati al vento visto che non ...

FdI - Roccaforti rosse non esistono più : 03.40 "Ballottaggi 2018: le roccaforti rosse non esistono più. il centrodestra conquista Pisa, Massa, Siena e Terni. Dove FdI è il secondo partito del centrodestra si vince ovunque. A Ragusa il candidato di FdI sconfigge il M5S. L'alternativa a Renzi e Grillo c'è e si chiama Fratelli d'Italia". Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Roma. Rocca (FdI) : Raggi sindaco a sua insaputa : “Capita di avere un sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che firma promozioni, assunzioni e la macrostruttura della macchina capitolina salvo poi dire “non se sapevo nulla” al veriicarsi di alcuni problemi” a dichiararlo in una nota Federico Rocca membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “E’ stato così per Raffaele Marra, per suo fratello e per altri collaboratori e assessori del primo ...

Verde. Rocca (FDI) : avviso pubblico per proporre ai privati sfalcio in cambio di fieno : “Non è una battuta ma quanto si evince nell’avviso pubblico di Roma Capitale aperto ai cittadini e alle associazioni per la concessione temporanea delle aree verdi del parco della Valle dell’Aniene e del Parco di Aguzzano per lo sfalcio dell’erba e della successiva raccolta per la stagione primavera estate 2018” lo dichiara in una nota Federico Rocca responsabile romano enti locali Fratelli d’Italia. “Ai vincitori viene ...

Rocca (FDI) : Ordinanza verde - la Raggi sanzioni se stessa : Roma – Il Sindaco Raggi nella consueta e doverosa Ordinanza sindacale che viene emanata ogni anno per la prevenzione degli incendi ha voluto inasprire le sanzioni per tutti colori i quali non provvedono allo sfalcio dell’erba e alla manutenzione della vegetazione, in quanto espongono le aree ad un rischio incendi. Di seguito le dichiarazioni di Federico Rocca, responsabile romano enti locali Fratelli d’Italia. “Dovremmo sorridere se ...