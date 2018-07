Roberto Benigni cade dal gommone | ricoverato in ospedale è stato dimesso

Sassari - Roberto Benigni dimesso da ospedale dopo incidente : Sassari, Roberto Benigni dimesso da ospedale dopo incidente Sassari, Roberto Benigni dimesso da ospedale dopo incidente Continua a leggere L'articolo Sassari, Roberto Benigni dimesso da ospedale dopo incidente proviene da NewsGo.

A seguito di un Incidente in Sardegna, nelle acque tra La Maddalena e Palau, dove si trovava a bordo di un gommone insieme alla moglie Nicoletta Braschi e ad alcuni amici, Roberto Benigni è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie di Sassari e non sarà dimesso prima di domani. Gli accertamenti effettuati hanno confermato la rottura della prima vertebra.

Una caduta dal gommone ha costretto L'attore al ricovero all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Benigni, in compagnia di sua moglie Nicoletta Braschi e altri amici, erano a bordo di un gommone

"Il premio Oscar Roberto Benigni è ricoverato nel reparto di Clinica Ortopedica dell'Aou di Sassari, da dove a breve potrà essere dimesso": lo spiega in una nota l'Azienda Ospedaliera Universitaria Di Sassari. "L'attore è arrivato al pronto soccorso ieri sera. Questa mattina la direzione generale, con il direttore del reparto, il professore Carlo Doria e il responsabile del Dipartimento di urgenza Pierpaolo

Incidente in mare per Roberto Benigni. Benigni, durante un'escursione in gommone tra La Maddalena e Palau (in Sardegna), a causa di un'onda improvvisa avrebbe battuto con violenza la schiena. L'attore è stato trasportato in ospedale a Sassari, in elisoccorso, e ricoverato nel reparto di ortopedia. L'onda inattesa avrebbe provocato il movimento anomalo del gommone su cui si trovava l'attore toscano i compagni di navigazione si sono immediatamente

incidente in mare per Roberto Benigni in vacanza in Sardegna. L'attore e regista , nella foto sotto in vacanza con la moglie Nicoletta Braschi in questi giorni, nella serata di ieri, martedì 24 luglio,

L'attore Roberto Benigni è ricoverato nella clinica ortopedica dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in Sardegna, dopo essere caduto mentre stava facendo un'