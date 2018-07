Rkomi racconta la sua evoluzione | «Il rap è il mio Ossigeno»

Ossigeno - da Rkomi un libro e 6 brani inediti per raccontare il suo mondo di rapper : Dopo il successo di 'Io in Terra', primo disco ufficiale pubblicato nel 2017 già certificato disco d'oro e in attesa del nuovo album previsto per il prossimo 2019, Rkomi torna con un nuovo progetto: ...

Rkomi dopo il disco d’oro un libro per raccontare appunti - aneddoti e ricordi : Reduce dal successo di “Io in Terra”, primo disco ufficiale pubblicato nel 2017 già certificato disco d’oro e in attesa del nuovo album previsto per il prossimo 2019, Rkomi torna con un nuovo e sorprendente progetto; Venerdì 13 Luglio esce Ossigeno, un libro a corredo di 6 inediti che racconteranno a pieno il suo mondo. Nella carriera degli artisti a volte è necessario fermarsi e voltarsi indietro per poter guardare avanti e Ossigeno nasce ...