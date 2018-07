Rizzetto FDI | DL Dignità | Governo posticipi entrata in vigore

romadailynews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma – “Uno dei pericoli del Dlè quello di generare una confusione sia tra gli imprenditori che tra gli stessi lavoratori. Per questo chiediamo aldi dare tempo almeno fino a dicembre di quest’anno alle imprese e a tutti i datori di lavoro per recepire le nuove norme sul lavoro previste nel decreto”. Lo dichiara il deputato Waltercapogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Lavoro. “L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia – prosegue– che chiedeva di spostare la data di recepimento al primo gennaio 2019, è stato modificato dalche ha avanzato l’ipotesi del 30 settembre 2018 per l’indelle nuove disposizioni: riteniamo che questa sia una data comunque insufficiente per le imprese. La nostra richiesta, dunque, è quella di slittare almeno fino a dicembre 2018 certi che ...