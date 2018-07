Rischio processo per titolare Lamina

Metro C Roma : anche Alemanno tra i 25 a Rischio processo/ Ultime notizie : due episodi contestati : Metro C Roma: 25 indagati per truffa e corruzione. Ultime notizie: “Rubati 320 milioni di euro”. C’è anche l'ex sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Metro C - in 25 a Rischio processo : c’è anche Alemanno : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sono venticinque le persone che rischiano di andare a processo per i lavori della Metro C di Roma dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. I reati contestati, a vario titolo, vanno dalla truffa aggravata ai danni di enti pubblici alla corruzione fino al falso. Tra i nomi ci sono l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l’ex assessore alla mobilità della Giunta Alemanno ...

Metro C - in 25 a Rischio processo : c’è anche Alemanno : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sono venticinque le persone che rischiano di andare a processo per i lavori della Metro C di Roma dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. I reati contestati, a vario titolo, vanno dalla truffa aggravata ai danni di enti pubblici alla corruzione fino al falso. Tra i nomi ci sono l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l’ex assessore alla mobilità della Giunta Alemanno Antonello ...

Metro C - in 25 a Rischio processo : c'è anche Alemanno : Roma, 19 lug. (AdnKronos) - Sono venticinque le persone che rischiano di andare a processo per i lavori della Metro C di Roma dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. I reati contestati, a vario titolo, vanno dalla truffa aggravata ai danni di enti pubblici alla corruzione fin

A Rischio processo Alemanno e altri 24 per l'inchiesta sulla Metro C : Roma, 19 lug., askanews, - Gli inquirenti della Procura di Roma hanno chiuso le indagini e depositato gli atti nei confronti di 25 persone, indagate a vario titolo per truffa e corruzione in relazione ...

Per i lavori della metro C di Roma 25 a Rischio processo - c'è anche Alemanno : Chiuse le indagini della Procura di Roma sui lavori legati alla metro C di Roma: 25 le persone che rischiano di finire sotto processo per reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. Tra gli indagati anche l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l'ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l'ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l'ex dirigente del ministero ...

Processo Parma - chiesti 2 punti di penalizzazione per il club : Serie A a Rischio : La Procura ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club, da scontare nel passato campionato: la promozione in Serie A è fortemente a rischio. L'articolo Processo Parma, chiesti 2 punti di penalizzazione per il club: Serie A a rischio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scontro treni Andria-Corato - iniziata l’udienza preliminare : in 18 a Rischio processo per l’incidente del 2016 : È cominciato con la richiesta di costituzione di parte civile dinanzi al gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio di 18 persone e della società Ferrotramviaria, imputate nel procedimento penale sullo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di ...

Rischio processo per Ernesto Diotallevi : ANSA, - ROMA, 09 LUG - Rischia di finire sotto processo Ernesto Diotallevi, ritenuto dagli inquirenti figura vicina alla "banda della Magliana". La Procura di Roma ha chiuso le indagini , atto che di ...

Lega - processo 'The Family' a Rischio se il Carroccio non querela Bossi : MILANO Potrebbe chiudersi con un non luogo a procedere il processo d'Appello 'The Family' nei confronti di Umberto Bossi, del figlio Renzo e dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, accusati ...

Sesto - palazzina esplosa : processo a Rischio : Sesto San Giovanni , Milano, , 22 giugno 2018 - L'esplosione che ha sventrato la palazzina di cinque piani in via Villoresi 46 a Sesto, sei i feriti , è stata causata e voluta dall'anziano inquilino ...

Parma a processo : saranno deferiti club e Calaiò. Ne esce Ceravolo. A Rischio la A : Il Parma sarà deferito per responsabilità oggettiva insieme al proprio tesserato Emanuele Calaiò accusato di tentato illecito sportivo in merito alla partita Spezia-Parma dell'ultimo campionato di ...

Parma a processo per tentato illecito - la serie A ora è a Rischio : "Dimostreremo innocenza" : Ombre sulla promozione del Parma. La società si difende dalle accuse che reputa "sconcertanti". Il Parma sarà deferito e rischia di perdere la serie A secondo Adnkronos...

Parma a processo per tentato illecito - serie A a Rischio : ROMA - serie A a rischio per il Parma. Il club ducale, appena promosso in massima serie dopo il secondo posto nel campionato di B, è stato deferito insieme ai propri tesserati Emanuele Calaiò e Fabio ...