Rischio incendi in Alto Adige | allerta del Servizio forestale

Italia - Rischio incendi e pochi Vigili del Fuoco : In questi giorni stiamo assistendo inermi alla devastazione della Grecia e della Svezia a causa degli incendi che hanno causato distruzione e morte. Che sia colpa del riscaldamento globale, che siano incendi dolosi per mano di piromani o che siano incendi dovuti alle temperature eccessive di questa stagione, sta di fatto che delle nazioni si sono ritrovate in ginocchio davanti ad una distruzione che ha assunto dimensioni storiche. In Italia sale ...

Gli incendi devastano la Grecia - anche l’Italia è a Rischio : 6 Regioni senza aerei : Dopo la tragedia che ha interessato la Grecia a causa degli incendi, gli occhi sono puntati anche sull’Italia, con il maestrale in Sardegna o lo scirocco in Sicilia che incrementano il rischio di roghi, proprio come in Grecia. L’Italia guarda con preoccupazione a quanto accaduto nell’Attica in quanto sa benissimo che nel complesso sistema della lotta agli incendi boschivi, permangono diverse criticità. E se in questa estate, ...

Anche Italia a Rischio incendi - 6 Regioni sono senza aerei : Non abbiamo il Meltemi ma in compenso quando soffia il maestrale in Sardegna o lo scirocco in Sicilia il rischio di incendi è identico a quello della Grecia. L'Italia guarda con preoccupazione a ...

Allerta incendi in Sardegna : Rischio elevato/ Ultime notizie : codice arancione anche per domani : Allerta incendi in Sardegna: rischio elevato, codice arancione anche per domani secondo il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:34:00 GMT)

Incendio a Caivano - rifiuti in fiamme : Rischio nube tossica/ Video ultime notizie : enorme colonna di fumo nero : Incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Ondata di caldo record nel Regno Unito : Londra a Rischio di catastrofici incendi : Agli abitanti di Londra è stato chiesto di non gettare mozziconi di sigarette e qualsiasi tipo di fiamma viva sull’erba secca dopo una serie di incendi del manto erboso in città. L’Ondata di caldo record, infatti, ha lasciato giardini, campi e parchi completamente secchi e qualsiasi incendio vi divampasse potrebbe essere “catastrofico“, questo l’aggettivo utilizzato dalle autorità locali. I vigili del fuoco della città hanno ...

Incendi : ancora allerta per alto Rischio in Sardegna : Sarà ancora una giornata di allerta, domani, per alto rischio di Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà ‘sorvegliata’ speciale, con il codice arancio (alta pericolosità) che interesserà virtualmente il percorso della statale 131 da nord a sud: da La Maddalena, passando per Olbia e San Teodoro, quindi il centro nord con Ozieri e Nuoro, e via via Oristano, Medio Campidano e ...

Incendi : nuova allerta per alto Rischio in Sardegna : Nuovo allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi domani in Sardegna. Le zone interessate con il codice arancio sono il Cagliaritano e l’Oristanese, il centro dell’isola nella zona compresa tra Macomer e Nuoro e l’area di Sassari-Porto Torres. Nel resto della regione l’allerta è gialla (media pericolosità). Nella giornata di oggi, al momento, la macchina antIncendio ha lavorato per lo spegnimento ...

Incendi : nuova allerta in Sardegna per alto Rischio : La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta in Sardegna per alto rischio di Incendi nella giornata di domenica 22 luglio. L’Isola, infatti, è al centro di una bolla di calore che persisterà nelle prossime ore, ma è anche in arrivo il vento di maestrale che aumenterà il pericolo per l’innesco di roghi. Il bollettino indica diverse località con il codice giallo (attenzione media), mentre in Gallura, Medio Campidano e ...

Incendi - alto Rischio in Sardegna : permane l’allerta : La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta in Sardegna per alto rischio di Incendi. L’Isola, infatti, è ancora al centro di una bolla di calore che persisterà nelle prossime ore, aumentando il pericolo per l’innesco di roghi. Il bollettino indica diverse località con il codice giallo (attenzione media), mentre in Gallura, nel Cagliaritano e nel Sarrubus, nel sud Sardegna, l’attenzione è rinforzata (codice ...

Incendio - alto Rischio in Sardegna : mezza Isola con codice arancione : Giornata ad alto rischio Incendi domani, sabato 14 luglio, in gran parte della Sardegna. Complice l’ondata di calore che portera’ picchi di 42 gradi in alcune zone dell’Isola, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta con codice arancione in tutto il sud Sardegna, nel Sulcis, nell’Oristanese, nel centro e nord ovest. Cio’ significa che “le condizioni sono tali per cui, ad innesco ...

Incendi - CNR : ecco come individuare le aree a Rischio con mesi di anticipo grazie alle previsioni meteo stagionali : In molte regioni del nostro pianeta, in estate gli Incendi boschivi rappresentano una concreta e grave minaccia per abitazioni e infrastrutture, causano danni economici ingenti e, purtroppo, anche perdita di vite umane. Seppure la maggior parte degli Incendi sia dovuta a cause antropiche, accidentali o volontarie, l’estensione dell’Incendio – in particolare dell’area bruciata – dipende in modo significativo dalle condizioni meteo-climatiche e ...

Incendi - CNR : ecco come individuare le area a Rischio con mesi di anticipo grazie alle previsioni meteo stagionali : In molte regioni del nostro pianeta, in estate gli Incendi boschivi rappresentano una concreta e grave minaccia per abitazioni e infrastrutture, causano danni economici ingenti e, purtroppo, anche perdita di vite umane. Seppure la maggior parte degli Incendi sia dovuta a cause antropiche, accidentali o volontarie, l’estensione dell’Incendio – in particolare dell’area bruciata – dipende in modo significativo dalle condizioni meteo-climatiche e ...

NAPOLI - INCENDIO IN DEPOSITO ECOBALLE A SAN VITALIANO/ Ultime notizie video : Rischio diossina - attivato il Noe : NAPOLI, INCENDIO in DEPOSITO ECOBALLE: ministro Costa attiva carabinieri del Noe. Ultime notizie video: colonna di fumo alta fino a 30 metri. Circa 50 vigili del fuoco impegnati(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:16:00 GMT)