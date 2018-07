Riportare Dune al cinema | un’impresa non facile

wired

(Di venerdì 27 luglio 2018) La prima volta che lessi, di Frank Herbert, lo mollai dopo nemmeno un centinaio di pagine. Ero molto giovane. La fantascienza sulla pagina scritta, per me, doveva esaudire le stesse aspettative di quella in tv, quindi astronavi, alieni bizzarri, armi super tecnologiche eccetera.non è niente di ciò.è una saga scritta anzitutto con uno stile che poco ha a che fare con la prosa immediata di un Asimov, di un Dick o di un Farmer. È una prosa che sembra provenire da lontano, che ha qualcosa di sacro e remoto. Toni biblici si mescolano a nozioni che l’autore sembra dare per scontato il lettore conosca. La tecnologia dispiegata da Herbert parla di tute distillanti pensate per convertire l’urina in acqua e sopravvivere ai deserti del pianeta Arrakis. Sempre riguardo al problema dell’aridità, nel romanzo viene spiegato come i Fremen, la popolazione nativa del pianeta, ...