Ripescaggi Serie C | ci prova anche il Messina | il comunicato

Troina - il presidente Alì insiste : 'Meritiamo il Ripescaggio in Serie C' : Il terremoto che nelle ultime settimane sta scuotendo il mondo del calcio professionistico in Italia potrebbe aprire le porte della promozione diretta per il Troina in Serie C. Ne convinto il patr n dei rossoblu Giovanni Al , l imprenditore di Adrano che da ...

Ripescaggi Serie B - la Pro Vercelli annuncia ricorso! : Ripescaggi Serie B – Dopo il ricorso al Novara accolto diminuiscono sempre di più le chance di Ripescaggio della Pro Vercelli. Il club non ci sta e attraverso un comunicato ha confermato “di aver aver affidato incarico all’Avvocato Flavia Tortorella per la tutela degli interessi della società dinnanzi agli organi di giustizia sportiva, provvedendo – nella giornata di ieri – a depositare preannuncio di reclamo avverso la ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 Ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Calcio - Serie D : pubblicate le graduatorie per i Ripescaggi della stagione 2018-2019 : Sono state pubblicate oggi le graduatorie per i ripescaggi nel prossimo campionato di Serie D: per completare gli organici dei nove gironi del torneo interregionale di Calcio della stagione 2018-2019 si terrà conto di quanto appositamente stilato dal Dipartimento preposto, che ha dato priorità alle società perdenti gli ultimi play out retrocessione. Si procederà quindi a ripescare, in maniera alternata, una squadra tra le perdenti dei suddetti ...

Ribaltoni in Serie B - game over Avellino : tre posti per il Ripescaggio - ecco le squadre pronte a fare festa e la composizione del campionato cadetto : 1/12 Settonce Roberto/LaPresse LaPres ...

Serie B : caos Ripescaggi - la Figc alle prese con la graduatoria : In Serie B, le ultime vicende legate alle mancate iscrizioni di Bari e Cesena, nonché la situazione finanziaria traballante dell’Avellino, ha fatto scattare il complicato meccanismo [VIDEO] federale che prevede la possibilita' di ripescare alcuni club, in base ad una graduatoria che tiene conto di più fattori, come elementi imprescindibili, per essere riammessi al campionato cadetto. Mai, come quest’anno, si è assistito ad una vera e propria ...

Ripescaggi Serie B - la Ternana : “vogliamo chiarezza” : Ripescaggi Serie B – Situazione sempre più incerta sui Ripescaggi in Serie B, nelle ultime ore il ricorso vinto dal Novara ha cambiato le carte in tavola, la Ternana che sembrava vicinissima al ritorno nel campionato cadetto adesso chiede chiarezza: “Noi siamo certi di essere nel giusto, siamo stati virtuosi e solo a chi è virtuoso deve essere concesso il Ripescaggio, a nessun altro, perché noi non facciamo giochetti né ...

Ripescaggi Serie C : tutte le squadre in lizza. Ma occhio ai ricorsi. Un rebus di difficile soluzione : Parlare di caos nel calcio italiano non rende l’idea di quanto sta avvenendo tra Serie A e Serie C riguardo alle irregolarità su plusvalenze e conti in rosso delle società coinvolte. Legali impegnati in materia di diritto sportivo più degli agenti di calciomercato per la campagna di rafforzamento delle squadre. Ci si potrebbe dilungare in altre ironie ma la situazione è drammatica. Focalizzandoci nella Serie C la situazione è ...

Ripescaggi e retrocessioni - Serie A nel caos : il Crotone intanto si “espone” : Ripescaggi e retrocessioni, in Serie A sarà un’estate caldissima, con il Crotone che spera di tornare nel massimo campionato italiano Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, crede fermamente nella possibilità di un Ripescaggio per il club calabrese. Interpellato da Skysport, il patron ha dichiarato d’aver fiducia nel Ripescaggio dato il caos legato a Parma e Chievo Verona in Serie A: “Mercato? A dire la verità abbiamo ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - stabiliti i termini per la presentazione delle domande : Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha stabilito il termine di venerdì 27 luglio alle ore 13 per le domande di Ripescaggio nei campionati di Serie B e Serie C fissando tutti i dettagli relativi alla presentazione delle stesse. Attraverso un’altra delibera, il commissario straordinario ha fissato il termine di venerdì 27 luglio alle ore 13 anche per la presentazione delle domande da parte delle società di ...

Fallimenti - illeciti e penalizzazioni. Rivoluzione nei campionati dalla Serie A alla Serie C. Tutte le ipotesi di Ripescaggio : Come è quasi abitudine, ogni estate è accompagnata da questa frase: “Il calcio italiano è nel caos“. Una spiacevole ripetitività dettata, probabilmente, dalla necessità di ridurre le squadre professionistiche per evitare lo stucchevole spettacolo di questi giorni tra fideiussioni fittizie e conti in rosso. Serie A In Serie A tiene banco la situazione di Parma e Chievo. Il club di proprietà di Luca Campedelli è stato deferito al ...

Ripescaggi Serie A : chi salirà in massima serie se Parma e Chievo verranno retrocesse in Serie B? : Si respira un’aria decisamente pesante in casa Chievo e Parma dopo le richieste di penalizzazione della Procura Figc nel processo sportivo che vede coinvolti le due società di Serie A. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il club di proprietà di Luca Campedelli viene deferito al Tribunale federale nazionale per responsabilità diretta a causa di una Serie di operazioni di plusvalenze fittizie che avrebbero garantito almeno 20 milioni di ...

Scandalo Serie A e Serie B - le prime indiscrezioni sulle sentenze : retrocessioni - penalizzazioni e Ripescaggi - ribaltoni nelle ultime ore [DETTAGLI] : Scandalo nelle ultime ore per i campionati di Serie A e Serie B, in particolar modo sono iniziati i processi di Parma e Chievo, le richieste della Procura sono state pesanti soprattutto per il Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione e quindi la retrocessione in Serie B, per il Parma due punti nello scorso campionato (anche in questo caso la retrocessione) oppure sei punti di penalità nel prossimo campionato. Le sentenze sono previste ...

Ripescaggi in serie B : il Novara potrebbe beffare la Pro : Ripescaggi in serie B: il Novara potrebbe beffare la Pro. Una nuova ipotesi agita le acque sul fronte regolamentare per l'eventuale miracolo. Ripescaggi in serie B: il Novara potrebbe beffare la Pro I ...