: Flop squadre B. Il Milan vicino alla rinuncia. Elliott non sarebbe interessato a fare il campionato di serie C. Si… - MCriscitiello : Flop squadre B. Il Milan vicino alla rinuncia. Elliott non sarebbe interessato a fare il campionato di serie C. Si… - CalcioWeb : #Ripescaggi, il #Milan B si tira fuori: resta solo la #Juventus [DETTAGLI] - pistoiasport : Iscrizioni e ripescaggi in Serie C: il Milan rinuncia alla seconda squadra? -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Si sta per delineare la situazioneper quanto riguarda i campionato di Serie A, Serie B e Serie C. In massima categoria nessun ribaltone, 5 punti di penalizzazione per il Parma, in arrivo un nuovo processo per il Chievo che però rischia al massimo punti di penalizzazione e non la retrocessione. In Serie B si sono liberati tre posti dopo i forfait di Bari, Cesena ed Avellino, ecco i club pronti a presentare domanda dio: Catania, Novara, Siena, Terna­na, Pro Vercelli e forse anche l’Entella, in netto vantaggio Catania, Novara e Siena. L’Avellino ha presentato ricorso ed in caso di esito positivo non è da escludere una Serie B a 23 squadre. In Serie C si ètoilB, cambio di strategia dopo il passaggio ad Elliott, molto probabilmente dei club di Serie A ci saràla. Per gli altri posti in Serie C pronte a depositare la ...