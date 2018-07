agi

: RT @Agenzia_Italia: Ripassiamo: cosa succede esattamente durante un'eclissi di #Luna - Gidicci : RT @Agenzia_Italia: Ripassiamo: cosa succede esattamente durante un'eclissi di #Luna - tobiamc : RT @Agenzia_Italia: Ripassiamo: cosa succede esattamente durante un'eclissi di #Luna - Agenzia_Italia : Ripassiamo: cosa succede esattamente durante un'eclissi di #Luna -

(Di venerdì 27 luglio 2018) “L’più lunga del secolo”, le premesse sono eccitanti. 103 minuti, in Italia dalle 21:30 alle 23:13, salvo imprevisti metereologici, di strabiliante spettacolo astronomico. Lenon sono fenomeni così inusuali, c’è da dirlo, ne possiamo contare circa tre ogni due anni, ma riescono sempre a stimolare fantasie fantascientifiche in tutti noi terrestri; forse perché ci ricordano quanto siamo infinitamente piccoli o quanto infinitamente romantici, fatto sta che quando laci nega la sua luce noi non aspettiamo altro che cercare il posto più buio possibile per fermarci naso all’insù e goderci in silenzio lo spettacolo. L’disi verifica ogni volta che la Terra si interpone tra il Sole e il nostro satellite naturale, ossia quando lapassa attraverso il cono d’ombra proiettato ...