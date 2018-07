Rigoristi Fantacalcio 2018-2019 | da Ilicic a Lasagna | i possibili tiratori

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) IalVIDEO sono davvero merce pregiata. Sono quei calciatori che in Serie A si prendono la briga di calciare dagli undici metri, regalando il più delle volte il bonus del gol a chi l'ha scelti. Occhio però al rovescio della medaglia, perché un eventuale errore dal dischetto vuol dire prendere un malus in termini di punteggio. Ad ogni modo il consiglio è quello di avere almeno trein rosa, asta permettendo. Chi saranno i giocatori che tireranno dal dischetto? Non tutte le squadre hanno delle gerarchie definite. Cerchiamo allora di fare delle ipotesi guardando anche alle probabili formazioni tipo del prossimo campionato. Gli specialisti dagli 11 metri L'Atalanta di Gasperini ha duespecialisti dal dischetto, sonoe Papu Gomez, mentre nel Bologna il calciatore designato a trasformare in rete il tiro dagli undici metri dovrebbe ...