Righe | quadretti vichy e Sangallo | il look dell’estate è bon ton

dilei

: Ho scoperto l'esistenza di quaderni della pigna con le pagine completamente bianche ovvero il mio sogno proibito pe… - ellisandcurrer : Ho scoperto l'esistenza di quaderni della pigna con le pagine completamente bianche ovvero il mio sogno proibito pe… - Laufan845 : RT @ninesprings_: Ieri Giffoni, oggi febbre e domani drama sulle mutande. Indossa i boxer, gli slip, sono a righe, a quadretti o fluo? Che… - _chiaraa_99 : RT @ninesprings_: Ieri Giffoni, oggi febbre e domani drama sulle mutande. Indossa i boxer, gli slip, sono a righe, a quadretti o fluo? Che… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) La semplicità, per me, batte sempre tutto. Basta veramente poco per essere eleganti e molto spesso non serve nemmeno spendere una follia. Con l’aggiunta di una fantasia, di un tessuto prezioso e di tanto bianco mescolato a note di colore si possono creare degli outfit delicati ed eleganti, perfetti per l’estate. Solo una breve premessa: queste stesse fantasie possono essere indossare sia in chiave bon ton che in chiave super rock, chiaramente cambiando gli accessori. Denim, pelle e dettagli vintage danno immediatamente un tocco più grintoso, mentre l’abbinamento con i colori pastello o con il bianco si presta ad unpiù romantico e soft. Un esempio sono idi Princess Handle With Care, che strizzano l’occhio allo stile intramontabile della Costa Azzurra ai tempi della mitica Brigitte Bardot. Estate bon ton:Si sa, lefanno mare e poi questo è l’anno delle. La ...