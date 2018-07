Rifiuti in fiamme | l' appello di Costa | ' Applicare le direttive di Salvini'

Grosso incendio a Caivano - in fiamme una ditta di raccolta Rifiuti : Grosso incendio a Caivano, in fiamme una ditta di raccolta rifiuti Il rogo è scoppiato nella fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel comune tra Napoli e Caserta, e ha avvolto numerose ecoballe. Intervenute sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco Parole chiave: ...

Incendio a Caivano - Rifiuti in fiamme : rischio nube tossica/ Video ultime notizie : enorme colonna di fumo nero : Incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Rifiuti in fiamme nel Napoletano - scatta la sorveglianza agli impianti : I siti di stoccaggio dei Rifiuti diventano sorvegliati speciali. Lo aveva chiesto il 2 luglio il ministro dell'Ambiente Sergio Costa davanti alle ceneri ancora fumanti del deposito di ecoballe di San ...

Fiamme all'impianto Rifiuti. Forza Italia chiama il governo : La questione, adesso, diventa politica. Perché Forza Italia tira in ballo la Regione Campania e vuole che sulla questione intervenga anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa . Il deputato azzurro ...

Rifiuti - il video prima delle fiamme a San Vitaliano. 'E se s'incendia tutto?' : Era lo scorso 1 luglio quando le fiamme si sprigionarono nell'azienda di San Vitaliano, la Ambiente spa, che si occupa di smaltimento di Rifiuti differenziati. Un rogo impressionante che raggiunse ...

Napoli - in fiamme Rifiuti al centro dell'area ex Nato di Poggioreale : fumo e vigili del fuoco : Iniziano ad essere sempre più frequenti, nel corso della stagione calda, gli incendi ed i roghi appiccati tra Napoli e la provincia. L'ultimo nell'area di Poggioreale proprio accanto alla zona del ...

Incendio nel Milanese : 200 tonnellate di Rifiuti in fiamme : Incendio nella notte in un deposito dell’Amsa, l’azienda Milanese che si occupa della raccolta dei rifiuti: il rogo è divampato intorno alla mezzanotte nell’area di Muggiano. In fiamme oltre 200 tonnellate di materiale di risulta. L'articolo Incendio nel Milanese: 200 tonnellate di rifiuti in fiamme sembra essere il primo su Meteo Web.

Rifiuti in fiamme sulla spiaggia di Roccelletta - è incendio doloso : È di natura dolosa l'incendio divampato nella tarda serata di ieri sulla spiaggia in loc. Roccelletta di Borgia. Interessati dalle fiamme cumuli di Rifiuti , copertoni, ferraglia, legname, plastica e ...

Druento - incendio al capannone Cidiu : Rifiuti in fiamme/ Ultime notizie - video : attesa per rilevazioni Arpa : Druento, incendio al capannone Cidiu: rifiuti in fiamme, video. Ultime notizie: attesa per rilevazioni Arpa, oggi è previsto sopralluogo. I carabinieri indagano sulle cause del rogo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Roma - Rifiuti in fiamme in un campo nomadi : nube di fumo : Un grosso incendio di rifiuti è divampato nella tarda serata di ieri a ridosso di un campo nomadi a Roma. E’ accaduto intorno alle 22 in via Sebastiano Vinci, in zona Trionfale. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e il supporto del carroschiuma, e la polizia. Non risultano feriti. Sull’area si è sollevata una grossa nube di fumo visibile anche nelle zone circostanti. I vigili del fuoco sono stati impegnati ...