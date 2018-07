Riecco la bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici | il 27 luglio su WhatsApp

optimaitalia

: Riecco la bufala #radiazioniSingapore e dei raggi cosmici: il 27 luglio su #WhatsApp - OptiMagazine : Riecco la bufala #radiazioniSingapore e dei raggi cosmici: il 27 luglio su #WhatsApp -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Lae deiriprende la propria corsa su, invitando tutti a spegnere il telefono, il cellulare (come se non fossero la stessa cosa, ndr.), il tablet stasera, più precisamente dalle ore 00.30 alle 3.30. La notizia, come si legge nel messaggio, sarebbe stata lanciata da una TV dell'isola città-stato a sud della Malesia (ma quando mai). La comunicazione prosegue incitando i lettori alla divulgazione, allo scopo di allertare famiglia ed amici dell'imminente pericolo (che in realtà non c'è).Questa sera (venerdì 272018) il nostro pianeta non verrà invaso damolto alte, né tanto meno ipasseranno vicino alla Terra. Potrete lasciare i vostri dispositivi regolarmente accesi (meglio se non vicino al corpo, ma non per il monito lanciato dal messaggio) senza preoccuparvi di chissà quali danni. A nulla ...