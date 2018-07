Ricerca | scoperte le cellule ‘trappola’ per muscoli e sistema nervoso

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Un meccanismo ‘bifronte’:che stimolano la rigenerazione deisi trasformano in motori della loro distruzione. Si chiamano Fap, abbreviazione per Fibro-Adipogenic Progenitors. Sononote per il fatto che in presenza di un danno muscolare si attivano, stimolando le staminali nella rigenerazione del tessuto danneggiato. Da oggi sono tuttavia destinate a rientrare anche nella lista nera dei fattori che contribuiscono alla degenerazione neuromuscolare in malattie come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e l’atrofia muscolare spinale (Sma), ma anche nel caso di lesioni traumatiche del midollo spinale. Una scoperta che potrebbe essere utile, dunque, proprio contro queste patologie. Lo sottolineano itori dell’Irccs Santa Lucia di Roma e del Sanford Burnham Prebys Medical Research Institute di San Diego in California, in uno studio su ...