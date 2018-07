Riabbraccia il figlio dopo tre mesi | erano stati separati al confine con il Messico

vanityfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Yessica ha le mani che le tremano. È all’aeroporto di Houston, e fra poco incontrerà il suo bimbo di sei anni. Non lo vede da quasi tre: per tanto tempo non ha più saputo nulla di lui. Lei, originaria dell’Honduras, è una delle mamme separate dai figli alcon il, una delle conseguenze della politica governativa «tolleranza zero» portata avanti dal presidente americano Donald Trump dallo scorso aprile per contrastare l’immigrazione clandestina. Quando si abbracciano, Yessica e ilsi sciolgono in un lungo pianto liberatorio, poi se ne vanno mano nella mano, finalmente insieme. https://www.youtube.com/watch?v=6m3kGZol590 Qualche settimana fa, aveva raccontato il suo dramma e la sua impotenza alla BBC. «Sono passati più di 50 giorni dall’ultima volta che ho saputo qualcosa di lui. Chiamo, ma nessuno mi dà informazioni. Ci dicevano: “Siete dei criminali. Vi ...