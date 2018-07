Regione Lazio si costituisce parte civile a processo Roxy bar : Roma – Oggi la Regione Lazio, si legge in una nota, si e’ costituita parte civile nel processo penale a carico dei 4 imputati coinvolti nell’aggressione al Roxy Bar ai danni dei due proprietari del locale e di una donna invalida. La Regione Lazio e’ parte civile sia nel processo celebrato oggi con rito abbreviato nei confronti dei tre esponenti della famiglia Di Silvio, sia nel processo a carico dell’unico imputato ...

Regione Lazio - vaccini - M5S presenta "sua" riforma. Iss : "Seri problemi di scientificità" : La proposta prevede più informazione, analisi pre e post inocuLazione, e una quarantena da scuola di 4-6 settimane. "Ma così seri rischi per la salute". Fimmg: "Torniamo indietro di 100 anni"

Colosimo - Fdi - : "Edificio Regione Lazio inaccessibile a disabili" : "Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato tempo fa la richiesta di utilizzo degli ascensori per le persone con difficoltà motorie , nonché l'accessibilità ai piani elevati dell' edificio E in via ...

Regione Lazio - la proposta di legge del M5s : “Quarantena per i bimbi vaccinati”. L’assessore : “Antiscentifici e oscurantisti” : “Una quarantena di oltre un mese per i bambini appena vaccinati”. Apriti cielo. Fa discutere la proposta di legge regionale presentata nel Lazio dai consiglieri Davide Barillari e Roberta Lombardi, che secondo alcuni sembra strizzare l’occhio alle teorie no-vax. In particolare, all’articolo 11 “Rapporto con le scuole e certificazione”, al comma 2, si afferma che “la scuola garantisce che sia rispettato il periodo di quarantena di 4-6 settimane ...

Roma - allerta rifiuti : il Lazio non ce la fa : 'Costretti a portarli fuori Regione' : Quasi 200 milioni di euro per liberarsi di 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti in due anni. Roma torna a pagare un conto salato per evitare di essere seppellita dalla spazzatura. E al di là dei ...

Caldo - Regione Lazio : in campo 5mila medici di famiglia e nuova app : Per contrastare il grande Caldo che sta interessando l’intero territorio regionale nelle ultime ore, è stato attivato il Piano della regione Lazio per le Ondate di Calore. Il Piano è rivolto in particolare agli anziani dai 65 anni con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più alte. La copertura assistenziale è assicurata da oltre 5.000 medici di medicina generale che hanno aderito al piano di ...

Atac : per lavori su nodo Flaminio mai ricevute da Regione Lazio somme richieste da ditte fornitrici : Appalti regionali caratterizzati da costanti ritardi nei pagamenti hanno aggravato la situazione debitoria dell’azienda Roma – Con riferimento ai lavori del nodo Flaminio, Atac precisa di non aver ricevuto dalla Regione Lazio tutte le risorse economiche necessarie al pagamento dei lavori realizzati dalle società esecutrici (Consorzio Integra Soc. Coop., Donati S.p.A., Italia Opere S.p.A. e Socostramo). Relativamente al periodo antecedente ...

Consorzio Stazione Flaminio : "Ci paghi Regione Lazio o sarà la fine" : Se la Regione Lazio non subentrerà all'Atac nei pagamenti, il cantiere della nuova Stazione Flaminio della ferrovia regionale Roma-Viterbo "potrebbe fare una brutta fine". A lanciare l'allarme in una ...

Regione Lazio : firmato protocollo intesa con Arpa Lazio e Corepla : Regione Lazio. Obiettivo: ridurre il fenomeno del marine litter nel litorale laziale a partire dalla gestione degli imballaggi in plastica nella Regione. firmato il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Arpa Lazio e Corepla. Al via interventi sperimentali nei porti e attività di sensibilizzazione nelle scuole. Questa mattina nella biblioteca della Giunta Regionale “Altiero Spinelli” viene firmato il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Arpa ...

TRENI Regione LAZIO : Ci compiacciamo, inoltre, ma solo a titolo di cronaca, come questo Comitato Pendolari sia inizialmente sorto da una sgradevole lite tra Umbria ed il LAZIO, mentre oggi può delinearsi come un elemento ...

Regione Lazio : Dal 2 al 6 luglio ‘Summer School’ sulle mafie : Roma – La Regione ha promosso dal 2 al 6 luglio una Summer School dedicata alla presenza delle mafie nel Lazio. La Summer School è rivolta a studenti universitari, operatori dell’antimafia sociale e amministratori pubblici. Ma anche ad imprenditori e ordini professionali. E vede il coordinamento scientifico del professor Enzo Ciconte. “La conoscenza e’ una delle armi più potenti che abbiamo a disposizione per sconfiggere ...

Trenitalia e Regione Lazio firmano il contratto di servizio per il trasporto regionale : Teleborsa, - E' stato firmato oggi il contratto di servizio fra Trenitalia e la Regione Lazio , per l'affidamento diretto del trasporto regionali, a fronte dell'impegni di effettuare investimenti per ...

Rifiuti : Regione Lazio vara ‘tariffazione puntuale’ : Roma – La delibera per l’applicazione della tariffazione puntuale dei Rifiuti nei Comuni del Lazio entro il 2020 è stata approvata dalla Giunta regionale. Un provvedimento che punta ad incentivare la riduzione della produzione di Rifiuti urbani. Oltre alla crescita della raccolta differenziata attraverso un maggiore riciclo delle varie tipologie di scarti. Le linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale, suddivisa in ...