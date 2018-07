Real Madrid | prima volta senza Palloni d' Oro in rosa nel nuovo millennio

Benzema al Napoli? / Ultime notizie : Cavani al Real Madrid e Mertens ceduto - il valzer delle punte : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Edinson Cavani si muove verso il Real Madrid con il francese che si riavvicina agli azzurri, Dries Mertens potrebbe quindi partire. Il valzer delle punte.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Real Madrid : nome nuovo per la porta : Il quotidiano inglese fa il nome di Hugo Lloris come ultima idea di perez per i pali del Bernabeu : il capitano della Francia campione del mondo è valutato circa 67 milioni dal Tottenham , questa è ...

Bundesliga - Julian Nagelsmann : "Ho detto no al Real Madrid" : "Ovviamente al momento della chiamata ci ho pensato: nel mondo del calcio non c'è niente di grande come il Real Madrid" ha raccontato il 31enne tecnico dell'Hoffenheim al mensile 11 Freunde . "Ma ho ...

Marca : 'La Juventus chiede Theo Hernandez al Real Madrid' : In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris , 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il 'Sun', negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da ...

Real Madrid - attacco da sogno : Cavani più Hazard - partito l’assalto al Matador : Cavani PIù Hazard- Il Real Madrid si prepara a spegnere l’entusiasmo dei tifosi del Napoli sul sogno di riabbracciare Edinson Cavani in maglia azzurra. Come riportato da un’indiscrezione di “Radio Marca”, il Real Madrid sarebbe pronto a sferrare l’attacco per l’attaccante uruguaiano. Affare da 58 milioni di euro. Il PSG starebbe riflettendo sul da farsi. […] L'articolo Real Madrid, attacco da sogno: ...

Liga : sorteggiato il calendario - Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre : Il primo ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid si giochi il prossimo 28 ottobre al Camp Nou. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si svolgerà invece il 3 marzo del 2019 al Santiago Bernabeu.L'articolo Liga: sorteggiato il calendario, Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre sembra essere il primo su CalcioWeb.

Real Madrid pronto a scatenarsi : assalto a Cavani! : Real Madrid su Edinson Cavani, assalto da parte delle merengues che devono riconquistare i tifosi dopo la delusione derivata da CR7 Radio Marca lancia la bomba, il Real Madrid vuole Edinson Cavani dopo la delusione dell’addio di Cristiano Ronaldo. I blancos si sa, quando vogliono un calciatore difficilmente sbagliano il ‘colpo’. La grande capacità economica ed il super appeal del club, sono quasi irresistibili per le ...

Calciomercato Real Madrid - doppio arrivo tra i pali : Adesso il presidente del club più titolato del mondo, Florentino Perez, aspetta di mettere a segno il colpo definitivo: portare al Santiago Bernabeu il belga Thibaut Courtois, attualmente in forza al ...

Real Madrid : Icardi rimane un grande obiettivo di mercato - : Il fatto di apparire spesso sulla cronaca rosa è qualcosa che mal si adatta all'immagine e al prestigio di un club come il Real Madrid. Questa è la cosa che preoccupa in merito al suo eventuale ...

Real Madrid - presentazione del portiere Andriy Lunin [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Juve - Cristiano Ronaldo ha già dimenticato il Real Madrid : non andrà a salutare i suoi ex compagni : Intanto cresce l'attesa per l'esordio del fuoriclasse in maglia bianconera previsto per il prossimo 12 agosto

Calciomercato Real Madrid - Courtois si avvicina. Barcellona - offerta per Willian : Presto, secondo quando riporta il quotidiano Sport, potrebbe esserci anche un primo incontro tra le parti nella sede blaugrana, utile a chiarire la fattibilità dell'affare. Speciale Calciomercato ...

Kovacic vuole lasciare il Real Madrid : adesso tocca all'Inter (RUMORS) : In casa Inter l'attenzione è rivolta all'inizio ufficiale della prossima stagione. L'obiettivo dei nerazzurri è chiaramente quello di migliorare il posizionamento della passata annata, cercando nello stesso tempo di andare fino in fondo nella Uefa Champions League. Per far ciò è necessario però che i nerazzurri - nonostante i 5 acquisti gia' conclusi - rinforzino la loro rosa con qualche valida pedina a centrocampo ed in attacco. Il nome più ...