Rapito il nonno della moglie di Novak Djokovic Prima l' aggressione | poi il sequestro

Paura per la famiglia di Djokovic! Il nonno di Jelena derubato e Rapito : chiesti 2 milioni per il riscatto : Ore di grande Paura per la famiglia di Novak Djokovic: il nonno della moglie Jelena è stato derubato e poi rapito da due malviventi, chiesti 2 milioni per il riscatto Momenti di grande Paura per la famiglia di Novak Djokovic. Secondo quanto riportato da diversi media serbi, fra i quali Blic, Miloslav Radisavljevic, il nonno della moglie Jelena sarebbe stato derubato e poi rapito. L’uomo, ultraottantenne, sarebbe stato attaccato da due ...