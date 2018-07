Rai | Salvini | siamo alla fine | scelte figure migliori

Duello Lega-M5s sulle nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini : Ultime ore del Duello M5sa-Lega sulle nomine Rai. Entro domani il Tesoro dovrebbe indicare all'assemblea i nomi di presidente e direttore generale. Per sciogliere i nodi, nuovo Vertice a Palazzo Chigi ...

Fabrizio Del Noce : "Io alla Presidenza della Rai? Ho un cv di tutto rispetto - sono amico di Salvini" : Sarà, come le indiscrezioni vogliono, Fabrizio Del Noce il Presidente della nuova Rai? Ex militante di Forza Italia, è stato direttore di Rai 1 dal 2002 al 2008 (firmò, tra le altre cose, l'epurazione di Enzo Biagi), mentre ha ricoperto il ruolo di direttore di Rai Fiction dal 2008 al 2012. Ora sarebbe in cima ai desideri della Lega per il ruolo di Presidente, ma servirà l'ok di M5S e degli altri partiti affinché si possa concretizzare ...

UcRaina : Delrio - Moavero corregge Salvini : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Quella della Crimea è stata una invasione, come l’Italia ha sempre sostenuto in tutte le sedi internazionali, e non certo un’annessione pacifica come raccontato giorni fa dal ministro dell’Interno Salvini al ‘Washington Post’. Per l’ennesima volta il governo fa marcia indietro e cerca di correggere le esondanti prese di posizione del ministro dell’Interno”. ...

STUPRO A REGGIO EMILIA - ARRESTATO UCRaiNO RICHIEDENTE ASILO/ Sindaco ‘con’ Salvini : “espulsione immediata” : REGGIO EMILIA, ragazza 20enne aggredita e stuprata dietro un cespuglio: ultime notizie, la ragazza è sotto choc. Salvini annuncia l'arresto, "è un RICHIEDENTE ASILO UCRAINO"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:27:00 GMT)

Ragazza violentata a Reggio Emilia - Salvini annuncia : «Arrestato un richiedente asilo ucRaino» : «Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni». Lo annuncia su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi esprime i suo...

Giovanni Tria avverte Matteo Salvini : sulle nomine Rai decido io : Le nomine Rai mettono a dura prova l'equilibrio nel Governo. "Oggi abbiamo fissato una riunione" ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che "noi su queste nomine - fermo restando che c'è un ministro competente e una delibera del Cdm - usiamo un metodo che sta dando dei frutti, quello di confrontarsi, di parlarsi francamente tra il presidente del Consiglio dei ...

Stuprata a Reggio Emilia - Salvini : «Preso richiedente asilo ucRaino di 26 anni» : «Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni». Lo annuncia su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi esprime i suo...

Nomine - si complica la partita Rai. Salvini vuole fare l'esame del sangue ai candidati. Tutto ruota attorno alle compensazioni sui Tg : Si complica il "Cencelli del cambiamento", alla lettera "a", quella di amministratore delegato della Rai. La più importante, nel governo della "prima industria culturale del paese". Nomina che slitta di qualche giorno, certo non sarà portata al cdm di domani. Termine massimo è venerdì, giorno in cui è prevista l'assemblea dei soci. Perché non bastano i titoli: "Ci sono alcuni curriculum – ha detto ...