Rai | nuova fumata nera Spartizione in alto mare e summit con Conte

World of Warcraft : il Raid della nuova espansione Battle for Azeroth verrà aggiunto a settembre : Mancano ormai poche settimane all'uscita di World of Warcraft: Battle for Azeroth, l'attesa, nuova espansione del MMORPG di Blizzard che sarà disponibile a partire dal prossimo 14 agosto.Nella giornata di oggi, il publisher ha annunciato quando potremo giocare a Uldir, il nuovo raid dell'espansione, che come da tradizione arriverà solo in seguito all'uscita del contenuto aggiuntivo. Uldir aprirà le proprie porte in difficoltà Normale ed Eroica ...

Come sarà la nuova stagione di Codice - il programma della Rai che racconta la vita digitale - : La giornalista e volto del Tg1 ha raccolto ormai da anni in Rai la sfida di raccontare i punti di contatto meno conosciuti tra scienza e quotidianità, "sperimentando nuovi modi di rappresentare le ...

Come sarà la nuova stagione di Codice - il programma della Rai che racconta la vita digitale : Lunedì 26 luglio alle 23.30 torna su Rai Uno Codice - La vita è digitale, trasmissione dedicata alle sfide del futuro e a Come le tecnologie influenzano - nel bene e nel male - le nostre vite. Autrice e conduttrice del programma, giunto alla sua seconda edizione, sarà ancora una volta Barbara Carfagna. La giornalista e volto del Tg1 ha raccolto ormai da anni in Rai la sfida di raccontare i punti di contatto meno conosciuti ...

F1 – Capolavoro Mercedes in Germania - Raikkonen salva l’onore Ferrari : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Germania : La Mercedes si prende la leadership anche della classifica Costruttori, sono otto i punti di vantaggio adesso del team campione del mondo sulla Ferrari Una doppietta splendida per la Mercedes, che vale anche il primo posto nella classifica Costruttori. La Ferrari deve inchinarsi, costretta a leccarsi le ferite dopo il ritiro di Vettel, che costa alla scuderia di Maranello anche il primato nel Mondiale piloti. Ecco la nuova classifica ...

Disenchantment - il tRailer della nuova serie del papà dei Simpson : su Netflix : Una principessa ubriacona, un elfo esuberante e un demone personale di nome Luci sono il trio di personaggi di Disincanto o meglio Disenchantment la nuova serie animata ideata dal papà dei Simpson per Netflix. Lo show in dieci puntate dal 17 agosto è – o meglio sarebbe – un fantasy ma ovviamente secondo i canoni personalissimi e dissacranti del suo autore: Matt Groening. Tutto comincia con una frase che non è la tradizionale ...

Annunciato primo personaggio transgender in Supergirl 4 - al Comic-Con il tRailer e il cast della nuova stagione : Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al Comic-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di Supergirl 4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione. L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di ...

Classifica Tour de France 2018 : GeRaint Thomas nuova maglia gialla. 4° Vincenzo Nibali : Cambia completamente la Classifica generale del Tour de France dopo l’undicesima tappa. Dominio totale del Team Sky, con Geraint Thomas che si prende la leadership provvisoria. Chris Froome guadagna 40 secondi sui rivali diretti. Vincenzo Nibali fa fatica e limita i danni: è quarto. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine dell’undicesima tappa. CLICCA QUI PER LA Classifica GENERALE DEI FAVORITI Classifica ...

Tour de France - ecco la nuova classifica generale dopo la 10ª tappa : il Team BahRain-Merida vola grazie a Nibali - Pozzovivo e Izaguirre - il numero giallo è a 18”! : Tour de France, splendida tappa per il Team Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali nel primo giorno di montagne con il secondo posto di Jon Izaguirre e lo Squalo 19° sul traguardo nel gruppetto con i migliori Nella prima grande tappa di montagna del Tour de France 2018, sul traguardo alpino di Le Grand-Bornand, ha vinto con una splendida azione da lontano Julian Alaphilippe che è la nuova maglia a pois di miglior scalatore: il Francese ha dato ...

Cast e personaggi di Papà a Tempo Pieno con Matt Le Blanc : Joy di Friends nella nuova comedy di Rai2 : Cast e personaggi di Papà a Tempo Pieno con Matt Le Blanc sbarcheranno finalmente ssu Rai2 per la gioia dei fan di Joy di Friends. Il protagonista della storica comedy sarà anche quello di Man with a Plan, questo è il titolo originale della serie americana che oggi, 16 luglio, sbarcherà nell'access prime time della seconda rete Rai con la sua allegra brigata al seguito. L’attore, che tutti ricorderanno per il ruolo di Joy nella serie cult ...

“Papà a tempo pieno” : la nuova sitcom con Matt Le Blanc - in prima visione assoluta su Rai2 : Arriva su Rai2 in prima visione assoluta, il prossimo 23 luglio alle 21.05, la sitcom “Papà a tempo pieno” (Man with a plan) con protagonista Matt Le Blanc (Joy in Friends) nei panni di un padre di famiglia deciso ad occuparsi dei figli al posto della moglie Andi, tornata al lavoro dopo la maternità. Presto si renderà conto che fare il genitore e gestire i tre figli – che lui considerava piccoli angeli e per i quali era un idolo perché ...

Papà a tempo pieno - nuova serie per Matt Le Blanc su Rai 2 : nuova serie tv in arrivo su Rai2: si tratta di “Papà a tempo pieno” con protagonista Matt Le Blanc, l’ex Joy di Friends. Ecco trama e cast Arriva su Rai2 in prima visione assoluta la nuova sitcom “Papà a tempo pieno” con protagonista principale Matt Le Blanc. L’attore, che tutti ricorderanno per il ruolo di Joy nella serie cult “Friends“, questa volta vestirà i panni di un padre di famiglia deciso ...

Tour de France - che spettacolo sul pavè di Roubaix : vince Degenkolb ma Nibali e Pozzovivo volano - il duo del Team BahRain è l’orgoglio italiano. Ecco la nuova classifica generale e tutte le FOTO : Tour de France, Nibali e Pozzovivo orgoglio italiano sul pavè della Roubaix: sono i migliori al traguardo e in classifica generale Grande spettacolo nella 9ª tappa del Tour de France che oggi s’è conclusa a Roubaix dopo un percorso mozzafiato sul pavè della regina delle classiche: tra cadute, forature e attacchi dei big. A farne le spese soprattutto Richie Porte, costretto al ritiro per una rovinosa caduta dopo 5km, ma anche il suo ...

The Chi : foto - tRailer e cose da sapere sulla nuova serie crime : La facilità di accesso alle armi e l'indifferenza delle istituzioni sono il file rouge della serie, che vuole raccontare un mondo senza pietà privilegiando la narrativa alla sociologia. Protagonisti ...

Quelle Brave Ragazze - sondaggio shock sulle donne / "Perché sono litigiose?" : nuova polemica in casa Rai! : La Rai ci ricasca. Durante lo show "Quelle Brave Ragazze", viene posto un sondaggio shock sulle donne che scatena la polemica. "Perché sono litigiose?"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:32:00 GMT)