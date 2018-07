Rai | Mulè | Fi | | ' Giudicheremo dai fatti'

Davide non ce l'ha fatta : morto a 22 anni l'opeRaio schiacciato dal muletto. L'azienda chiude per lutto : È morto, la scorsa notte, Davide Olivieri, l?operaio di 22 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento SLI di Vignole Borbera, che...

Alessandria - Davide non ce l'ha fatta : morto a 22 anni l'opeRaio schiacciato dal muletto : È morto, la scorsa notte, Davide Olivieri, l'operaio di 22 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento Sli di Vignole Borbera, in provincia di ...

Muore a 22 anni Davide - l'opeRaio schiacciato da un muletto : E' morto Davide Olivieri, l'operaio 22enne di Busalla che, ieri, era rimasto schiacciato dal muletto sul quale lavorava nella ditta Sli (lavorazione oli lubrificanti) nella zona industriale di Località Vairano di...

Alessandria. Travolto dal muletto in fabbrica : Davide - opeRaio - muore a 22 anni : Il giovane aveva avuto le gambe schiacciate e non pareva in pericolo di vita, poi le sue condizioni si sono aggravate: è spirato in ospedale ad Alessandria. Il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l’intervento chirurgico. La Sli di Vignole Borbera resta chiusa oggi.Continua a leggere

