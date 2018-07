Rai | Lucia Annunziata presidente Voci sul patto Pd-Forza Italia | Silvio Berlusconi | ma

Rai : Fabrizio Salini e Luciano Flussi in pole per il ruolo di AD - perplessità su Bianchi Clerici come Presidente : Proseguono le trattative per la designazione delle due figure cardine della nuova Rai, ci riferiamo ai ruoli di Presidente e Amministratore delegato. Domani sera alle 20 è convocato il Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero essere indicate queste due persone che spettano, come da legge, al Ministero dell'Economia. Se la convocazione di domani non sarà ancora risolutiva, è previsto un secondo tentativo fra martedì e mercoledì. Tanti i nomi ...

LUCIANA ALPI È MORTA/ L'annuncio del vicedirettore di Rai 1 : "Non hai mai smesso di lottare per la verità" : LUCIANA ALPI è MORTA: scomparsa all'età di 85 anni la mamma di Ilaria ALPI, l'operatrice Rai uccisa in Somalia nel 1994. Le parole del vicedirettore di Rai1.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:21:00 GMT)

È morta Luciana Alpi - mamma della giornalista Rai uccisa a Mogadiscio : Luciana Alpi si è spenta nelle scorse ore all'età di 85 anni, non aveva mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per la figlia Ilaria.Continua a leggere

In mezz’ora in più speciale : Lucia Annunziata in prima serata su Rai 3 : La politica torna in televisione con “In mezz’ora in più speciale” condotto da Lucia Annunziata in prima serata su Rai 3: ecco tutte le anticipazioni L’attuale situazione politica del nostro Paese ha letteralmente stravolto i palinsesti televisivi. Dopo la rinuncia di Conte e le immancabili polemiche, la situazione è in bilico. Proprio per questo motivo lo stallo in cui si trova la politica italiana diventa argomento di ...

Programmi TV di stasera - giovedì 31 maggio 2018. Su Rai3 ‘Speciale ½ h in più’ con Lucia Annunziata : Lucia Annunziata Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Trama: Lorenzo, pronto a cambiare le cose, è arrivato a chiedere una raccomandazione a Massimo per ottenere il posto in un ufficio dove può prendere decisioni più importanti. Massimo è combattuto se aiutarlo o meno. Il procuratore Costa intanto, ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri a confronto con CRaig Warwick : "Non ho portato il Telegatto nella casa per fare la guerra con qualcuno" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, l'ultima di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha avuto un confronto con Craig Warwick, sensitivo, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13 e amico di Angela Baldassini, ultima compagna di Gino Bramieri. Craig Warwick, rivolgendosi direttamente a Lucia Bramieri, ha ribadito il fatto di aver ...