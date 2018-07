Rai | fumata bianca nel governo | Foa presidente e Salini manager

NOMINE Rai/ Ancora una fumata nera. Lega stoppa Fabrizio Salini. Oggi Cdm : NOMINE Rai Ancora in alto mare. Non ci sarebbe Ancora un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Fermato dal Carroccio Fabrizio Salini. Oggi in programma Cdm(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Rai - nuova fumata nera Spartizione in alto mare e summit con Conte : L'ennesimo vertice a Palazzo Chigi, ieri pomeriggio, non sembra aver prodotto l'accordo tra Salvini e Di Maio sulla maxi-lottizzazione dei posti di Rai e Ferrovie. Così ne è stato convocato un altro a tarda sera, ma è possibile che tutto slitti alla settimana prossima, sperando che il week end porti ad una Spartizione soddisfacente sia per i Cinque Stelle che per la Lega.La Commissione di Vigilanza, che deve votare con una maggioranza dei due ...

Nomine Rai - fumata nera : Salini è in pole come dg : Continua il braccio di ferro interno al governo per le Nomine Rai. Il premier Giuseppe Conte ha convocato per stasera un vertice a Palazzo Chigi per scegliere i nuovi vertici di viale Mazzini. All'incontro hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.Ma il summit si è concluso con un nulla di fatto: "È stato un buon incontro, stiamo conoscendo le persone per le loro capacità e per le ...