Rai | Fabrizio Salini nuovo Ad | Marcello Foa presidente

Rai : il nuovo ad sarà Fabrizio Salini : Sarà Fabrizio Salini il nome indicato dal governo come amministratore delegato della Rai. È quanto confermano fonti governative, secondo cui invece la presidenza non dovrebbe andare a Giovanna Bianchi Clerici. Direttore di La7 fino allo scorso giugno, Salini ha lavorato per Fox International Channels Italy, occupandosi dei canali di intrattenimento del network, e per Sky Italia, gestendo Sky Uno e Sky Cinema.

NOMINE Rai/ Ancora una fumata nera. Lega stoppa Fabrizio Salini. Oggi Cdm : NOMINE Rai Ancora in alto mare. Non ci sarebbe Ancora un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Fermato dal Carroccio Fabrizio Salini. Oggi in programma Cdm(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Fabrizio Del Noce : "Io alla Presidenza della Rai? Ho un cv di tutto rispetto - sono amico di Salvini" : Sarà, come le indiscrezioni vogliono, Fabrizio Del Noce il Presidente della nuova Rai? Ex militante di Forza Italia, è stato direttore di Rai 1 dal 2002 al 2008 (firmò, tra le altre cose, l'epurazione di Enzo Biagi), mentre ha ricoperto il ruolo di direttore di Rai Fiction dal 2008 al 2012. Ora sarebbe in cima ai desideri della Lega per il ruolo di Presidente, ma servirà l'ok di M5S e degli altri partiti affinché si possa concretizzare ...

Fabrizio Frizzi - la rivelazione di Giletti : 'Non lo volevano più in Rai. C'è chi dimentica - io no' : È SEMPRE vivo il ricordo di Fabrizio Frizzi in Massimo Giletti , così come forte è la sofferenza legata alla sua prematura scomparsa avvenuta oramai 4 mesi fa. Intervistato da In Famiglia, il ...

Massimo Giletti / Fabrizio Frizzi e la frecciatina alla Rai : "Anche lui è stato male come me quando..." : Massimo Giletti, la delusione per l'addio alla Rai e la soddisfazione per la prima stagione di 'Non è la Rai'. Sulla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore precisa...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Rai : Fabrizio Salini e Luciano Flussi in pole per il ruolo di AD - perplessità su Bianchi Clerici come Presidente : Proseguono le trattative per la designazione delle due figure cardine della nuova Rai, ci riferiamo ai ruoli di Presidente e Amministratore delegato. Domani sera alle 20 è convocato il Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero essere indicate queste due persone che spettano, come da legge, al Ministero dell'Economia. Se la convocazione di domani non sarà ancora risolutiva, è previsto un secondo tentativo fra martedì e mercoledì. Tanti i nomi ...

Fabrizio Frizzi - la moglie Carlotta Mantovan lavorerà in Rai con Antonella Clerici : Sono passati pochi mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma ad oggi il conduttore non è stato dimenticato dal pubblico e dalla Rai. Proprio in questi ultimi giorni la tv di Stato ha deciso di introdurre all'interno della propria squadra di lavoro la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, brava giornalista che negli anni passati ha lavorato sui canali Sky. A partire dalla prossima stagione televisiva, Carlotta Mantovan avrà un doppio ...

La ragazza del lago/ Su Rai Movie il film con Valeria Golino e Fabrizio Gifuni (oggi - 12 luglio 2018) : La ragazza del lago, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 luglio 2018. Nel cast: Toni Servillo, Valeria Golino e Fabrizio Gifuni, alla regia Andrea Molaioli. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Rai - studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi : studi Televisivi Fabrizio Frizzi Gli studi televisivi Rai Dear di Roma sono stati intitolati a Fabrizio Frizzi. Ad annunciarlo, con un breve momento commemorativo, è stato il DG del servizio pubblico Mario Orfeo durante la serata romana di presentazione dei nuovi palinsesti tenutasi ieri. Un gesto significativo e doppiamente emozionante, visto che in quegli studi il compianto presentatore aveva anche registrato le ultime puntate de ...

Carlo Conti piange per Fabrizio Frizzi/ "Gli studi Rai a suo nome? Giusto riconoscimento per un grande uomo" : Carlo Conti piange per Fabrizio Frizzi durante la presentazione dei palinsesti Rai alla Dear: “Sto lavorando meno... la sua morte mi ha segnato notevolmente”.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:10:00 GMT)