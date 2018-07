Rai | chi è Fabrizio Salini

Chi è Fabrizio Salini - nuovo amministratore delegato della Rai : Uomo dei media e non della politica, nonostante la laurea in Scienze Politiche, Fabrizio Salini, indicato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per la carica di Ad della Rai, è romano e ha 51 anni.

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai tra Salvini - Bannon e Putin : Nell' inchiesta di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei , L'Espresso aveva infatti raccontato i rapporti tra Foa, il mondo leghista, quello pentastellato e le voci di Putin in Italia. ...

Per rivoluzionare la Rai ci vorrebbe una figura come Marchionne : Per Giuliano Ferrara la tv di Stato è un po' come la Fiat: dal debito alla concorrenza, dai diritti della forza lavoro al ruolo degli azionisti

F1 - la scomparsa di Marchionne spariglia le carte in tavola : ecco come cambia il destino di Raikkonen e Leclerc : La morte dell’ex presidente Ferrari potrebbe modificare gli accordi presi per il futuro di Raikkonen e Leclerc, la decisione per il 2019 potrebbe slittare dopo Monza Dolore, tristezza, ma non solo. La morte di Sergio Marchionne determina anche una rivisitazione di quelli che erano gli accordi presi dall’ex presidente della Ferrari per il futuro dei piloti della Ferrari, sparigliando completamente le carte in ...

Schiaffi e fagioli : Recensione - TRailer e Gameplay : Chi non è cresciuto con Bud Spencer e Terrence Hill tra ceffoni e fagiolate? Quest’oggi, su gentile concessione del team italiano Trinity, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Schiaffi e fagioli, disponibile su Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Schiaffi e fagioli Recensione Schiaffi e fagioli rientra in quella categoria che noi definiamo MUST TO HAVE, ossia un titolo da possedere indipendentemente dal costo ...

Duello Lega-M5s sulle nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi : Abbiamo parlato di economia, del decreto dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax, pace fiscale", dice all'uscita da Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sul Vertice con il premier ...

Rai : acquisisce l’Archivio di Vito Liverani/Rpt : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Gli oltre **tre** milioni di documenti tra negativi, diapositive e stampe che fanno parte dell’Archivio di Vito Liverani, fotografo che ha fatto la storia del fotogiornalismo ed è stato il primo in Italia ad aprire una agenzia fotografica sportiva, la Omega Fotocronache, sono stati acquisiti da Rai Teche che si dota così di un patrimonio iconografico di grandissimo valore. Una scelta, quella di ...

'Sulla mia pelle' - ecco il tRailer del film Netflix su Stefano Cucchi in concorso a Venezia : Racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi il film 'Sulla mia pelle' profotto da Netflix che aprirà la sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia. Diretto da Alessio Cremonini, ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Ungheria 2018. Non c'è Raikkonen in segno di lutto per Marchionne : 12:31 26 lug Il Motorhome Ferrari a Budapest: bandiera a mezz'asta per Sergio Marchionne 12:29 26 lug CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTO IL PROGRAMMA DEL GP SU SKY SPORT F1, CANALE 206,

'Sulla mia pelle' - ecco il tRailer del film Netflix su Stefano Cucchi in concorso a Venezia : Racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi il film 'Sulla mia pelle' profotto da Netflix che aprirà la sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia. Diretto da Alessio Cremonini, ...

Mara Venier - clamoroso rifiuto a Domenica In : chi dice no alla Rai e preferisce Mediaset e Barbara D'Urso : Un no clamoroso a Mara Venier , alla fine gode Barbara D'Urso . Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio avrebbe declinato le offerte della prossima conduttrice di ...

L’azienda che regala il weekend lungo agli opeRai - si chiude venerdì alle 14 : L'iniziativa della Salvagnini Italia di Sarego nell'ambito di un accordo integrativo con i sindacati dei lavoratori. "Dimostreremo che anche con qualche ora in meno si può realizzare lo stesso prodotto di qualità perché la gente è motivata dal potere stare un pomeriggio intero in più con i propri cari" hanno spiegato i sindacati.Continua a leggere

Alessandro Borghi nel tRailer di “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...

Alessandro Borghi nel tRailer de “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...