Ad e presidente Rai - accordo trovato tra Lega e M5S : Il governo, scrive l’Ansa, ha raggiunto l’accordo sulle nomine dell’Ad e del presidente della Rai. Secondo alcune fonti della maggioranza non confermate dal governo, prima del Consiglio dei ministri, ancora in corso, si sarebbe tenuto un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell’Economi...

Rai - c'è l'accordo su ad e presidente : Il governo, a quanto si apprende, ha raggiunto l'accordo sulle nomine dell'ad e del presidente della Rai. Secondo alcune fonti della maggioranza non confermate dal governo, prima del...

DIETRO LE NOMINE/ Rai & servizi segreti - il nuovo accordo Renzi-Berlusconi : Perché FI e Pd, non riescono a risalire la china? Perché non sono affatto disposti a guidare la barca in tempi difficili. E gli italiani lo hanno capito. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:01:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: il punto debole del governo che l'opposizione non vedeSCENARIO/ Tria-Draghi-Mattarella, il nuovo Governo che spaventa M5s e Lega, di A. Del Duca

Rai - verso l accordo Lega-M5S Salini favorito per il posto di ad. Ma la partita è ancora aperta : Il tutto sotto la supervisione del ministero dell'Economia. Ma in campo non c'è solo Salini. La giornata decisiva è qualla di domani, con un vertice di maggioranza convocato ad hoc. L'ufficialità si ...

Rai : Presidenza alla Lega - Direzione generale ai 5 Stelle - manca ancora l'accordo : Mentre ieri c'è stato l'antipasto con la nomina dei primi 4 componenti del nuovo CDA della Rai, la giornata di oggi avrebbe dovuto portare in tavola i veri piatti forti del "pranzo Rai", con l'indicazione dei componenti di peso del nuovo organo di controllo della televisione pubblica, quelli cioè nominati dal governo, parliamo delle figure del Presidente e del nuovo Amministratore deLegato di viale Mazzini. Pare però che tutto quanto abbia ...

Regge l'accordo tra maggioranza e opposizioni su Rai e Copasir : Roma, 18 lug., askanews, - Tiene l'accordo tra maggioranza e opposizione su Rai e Copasir. Dopo quattro mesi dalla prima riunione delle Camere, si insediano le commissioni bicamerali che si occupano ...

Rai : Bersani - uno sfregio accordo Pd-Fi per uomo Cav a Vigilanza : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Incredibile. Le famose opposizioni, parlo di Pd e Forza Italia, attribuiscono la presidenza della Vigilanza Rai a un uomo Mediaset. Siamo al dadaismo puro, e non voglio neanche parlare di altro. In altri tempi una cosa così avrebbe suscitato il finimondo. Tanto valeva aspettare qualche mese, se si risolvono i problemi di Berlusconi, metterci direttamente lui e tanti saluti. Questa sarebbe ...

Accordo fatto sulle Commissioni - Vigilanza Rai al partito Mediaset : Al termine del lungo pranzo di Arcore con i vertici dell'azienda, il via libera è arrivato a tutti i titolari della grande trattativa. E consente di chiudere l'Accordo sulle Commissioni di "garanzia". Il candidato per la Vigilanza è Alberto Barachini, ex giornalista Mediaset e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi.Dunque, il Cavaliere ha rinunciato a Maurizio Gasparri, figura complicata da digerire per i Cinque Stelle (e di ...

Bicamerali senza accordo - Pd non dà nomi per Copasir e Vigilanza Rai : "In assenza di accordo con le altre forze politiche sulle presidenze di Commissioni di garanzia e delle Giunte di Camera e Senato abbiamo deciso di non provvedere alla comunicazione dei componenti del ...

Accordo tra Rai e il Conservatorio tartini : Sviluppare nuove conoscenze attraverso strumenti preziosi che traghettano gli studenti dal 'sapere' al 'fare': un tema centrale sul piano della formazione accademica, anche e soprattutto in ambito ...