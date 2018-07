Raggiunto l' accordo sulle nomine Rai | Fabrizio Salini è il nuovo ad | Marcello Foa il

Usa-Unione Europea - Raggiunto un primo accordo sui dazi - ma non per le auto : primo passo avanti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per evitare una guerra commerciale. Ieri si è tenuto a Washington un incontro tra una delegazione della Ue, con a capo il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e il numero uno della Casa Bianca, Donald Trump, per discutere di politiche commerciali e delle minacce reciproche di alzare nuove barriere doganali. Un primo risultato è stato Raggiunto con la cancellazione dei dazi ...

Juventus - Alex Sandro-United : accordo Raggiunto - contratto da 7 milioni a stagione : Alex Sandro-United- Il Manchester United sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sunday Times“, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Alex Sandro per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione con contratto da 4-5 anni. Un accordo già totalmente […] L'articolo Juventus, Alex Sandro-United: accordo raggiunto, contratto da 7 ...

Calciomercato Roma - ecco il sostituto di Alisson : accordo Raggiunto per Olsen : 1/14 Lapresse ...

Gaza - Hamas annuncia il cessate il fuoco con Israele : l’accordo Raggiunto dopo l’intervento dell’Onu : Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, dopo le violenze di venerdì che hanno provocato la morte di 4 palestinesi ed un militare israeliano e il ferimento di 120 persone. L’annuncio è arrivato da un portavoce di Hamas, Fawzi Barhoum, che ha reso noto su Twitter che l’accordo con “gli occupanti”, gli israeliani, è stato raggiunto con l’aiuto dell’Egitto e dell’Onu. Una conferma della tenuta ...

Università 'd'Annunzio' - Raggiunto l'accordo per l'indennità accessoria 2017 : Approfondimenti Il giudice dà ragione ai dipendenti: l'Università condannata a restituire l'Ima 21 ottobre 2016 Vinta la battaglia dell'Ima: la d'Annunzio condannata a pagare le indennità a 170 ...

Cassa depositi e prestiti - accordo Raggiunto tra governo e Lega-M5s : chi c'era al vertice della svolta : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria .

Il decreto Dignità slitta alla prossima settimana. Accordo Raggiunto sui voucher. Dubbi ancora sui contratti a termine : Riuniti dalle undici del mattino fino alle otto di sera, termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto legge Dignità. I viceministri M5s e Lega del Lavoro e dell'Economia con i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni si sono chiusi a oltranza nella sala del governo insieme ai tecnici e ai funzionari di Montecitorio per studiare il provvedimento che il 26 arriverà in Aula e che per adesso si ...

Calciomercato Roma - accordo quasi Raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

DAZN ha Raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A : Il gruppo Perform, proprietario della piattaforma sportiva DAZN, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione sul digitale terrestre di alcune partite del prossimo campionato di Serie A 2018/19. Dopo aver perso all’asta i diritti The post DAZN ha raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A appeared first on Il Post.

