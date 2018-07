Quest' anno già 1500 morti nel cimitero del Mediterraneo

Olio di oliva : +135% di produzione in Italia Quest’anno : La produzione mondiale 2017/2018 dell’Olio di oliva, secondo le ultime stime del COI, si è attestata abbondantemente sopra i tre milioni di tonnellate (+30% rispetto alla campagna precedente) raggiungendo un risultato certamente inaspettato prima dell’inizio delle moliture. Tirando le somme, a frantoi ormai chiusi, l’Italia ha realizzato una produzione di circa 429 mila tonnellate, +135% rispetto alle 182 mila tonnellate ...

Sergio Marchionne - parla il papà di Manuela Battezzato - compagna del manager : "La sua salute zoppicava da un anno - ma Questo doveva essere un intervento semplice" : "doveva essere un intervento semplice. Non lo so, forse sarebbe stato meglio se fosse andato alle Molinette, invece di andare in Svizzera. Forse non era nella condizione di affrontare un'operazione". A parlare, questa volta, è Pier Luigi Battezzato, il padre di Manuela, la compagna di Sergio Marchionne. Al Corriere della Sera, l'uomo ha raccontato l'ultimo periodo, la salute zoppicante del genero, la persona straordinaria che era. E ...

Qual è la situazione degli incendi in Italia Quest'anno : Gli incendi che da un paio di giorni hanno colpito la Grecia spaventano l’Italia, soprattutto nel ricordo di quanto accaduto la scorsa estate. “Il nostro Paese è pronto – rassicura Luigi D’Angelo, direttore dell’ufficio emergenze della Protezione Civile -, ha un dispositivo che va avanti da anni e purtroppo anche un’esperienza molto importante”. Raggiunto da Agi, D’Angelo ha fatto il punto ...

Paléo : meno furti Quest'anno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tennis - Marco Cecchinato : “Ora sono un giocatore diverso. Ho fatto il salto di qualità : posso ancora vincere Quest’anno” : Secondo titolo in carriera per Marco Cecchinato, che ieri ha trionfato sulla terra rossa di Umag, in Croazia. Una vittoria che conferma che il 2018 è il suo anno: soltanto a marzo era al numero 107 della classifica mondiale, oggi è 22, ovviamente suo best ranking. Una cavalcata cominciata quasi per caso, con l’ingresso da lucky loser nel tabellone a Budapest, torneo poi vinto. Tra le due vittorie, poi, la cavalcata di Parigi e quella ...

NBA 2K19 – Cousins ‘scontento’ del suo overall : “vi farò vedere diverse cose Quest’anno” : Gli overall di NBA 2K19 hanno generato grandi discussioni fra i fan e gli stessi giocatori: DeMarcus Cousins è rimasto scontento del suo rating ed è pronto a dimostrare di meritare un upgrade I primi overall dei top player di NBA2K19 hanno fatto subito discutere tanto i fan quanto gli stessi giocatori. DeMarcus Cousins ad esempio, non ha preso benissimo il suo overall di ‘90’, ben 2 punti in meno rispetto a quello dello scorso anno. Una ...

Estate 2018 : i 16 libri da leggere Quest’anno in vacanza : Rosso, giallo, nero, verde: i quattro colori dei libri dell’Estate corrispondono ai quattro «generi» più amati da portarsi sotto l’ombrellone. Storie di passione, piene di detective e omicidi, oppure adatte ai più giovani (ma apprezzate anche dai grandi). LEGGI ANCHEI miei primi 40 libri, le letture per il weekend Oltre ai romanzi finalisti dello Strega, che sono da recuperare (la vincitrice Helena Janeczek con La ragazza con la ...

Boldrini : “Nella scorsa legislatura risparmi dalla Camera per 435 milioni di euro - Quest’anno altri 85 andranno ai terremotati” : "435 milioni di euro risparmiati dalla Camera nella scorsa legislatura. È davvero una buona notizia quella comunicata oggi dai questori di Montecitorio: altri 85 milioni di euro risparmiati dalla Camera dei deputati. È il frutto di una politica di risparmi e di rigore che abbiamo perseguito con determinazione nella scorsa legislatura e che aveva già fatto risparmiare 350 milioni allo Stato e, quindi, ai cittadini italiani. L’altra buona notizia ...

Grippo : anche Quest’anno tante iniziative memoria San Lorenzo : Roma – “anche quest’anno sono tante le iniziative promosse dal Comitato di quartiere San Lorenzo, dai cittadini e dalle associazioni per la dolorosa ricorrenza del bombardamento di Roma, di cui il quartiere mostra ancora le tracce nel tessuto urbanistico, come nella memoria collettiva”. “L’attivismo civico, che si ritrova ogni 19 luglio, anche a consuntivo di un anno di impegno per la riqualificazione ...

“È cresciuta”. Alexandra di Hannover : dimenticate Questa bimba - eccola a 19 anni : Alexandra di Hannover, 19 anni il 20 luglio, ha già fatto ingresso nel mondo dell’alta società, dei gran balli di corte e dei pettegolezzi che, inevitabilmente, accompagnano ogni cosa faccia qualsiasi esponente della famiglia reale monegasca. Alexandra è la quarta figlia di Carolina di Monaco e la terza di Ernst August di Hannover. Ed è la sorellastra di Charlotte Casiraghi. Unica principessa dei giovani rampolli del principato, ...

Guida autonoma - Questione di fiducia. E gli automobilisti italiani ne hanno : Viene ancora guardata con un misto di circospezione e curiosità, ma la Guida autonoma interessa sempre di più i consumatori, specie per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza. Lo conferma la ricerca “2018 Global Automotive Consumer study” svolta da Deloitte nel 2018, prima dell’incidente Uber del marzo scorso: lo studio mette in evidenza come i consumatori italiani siano i meno spaventati da questa nuova tecnologia, con una ...

Belen Rodriguez - paura per il fratello Jeremias : 'L'hanno convocato in Questura' : Prime grane a casa Rodriguez. Qualche tempo Cecilia, sorellina minore della bella Belen, è stata convocata in questura a Milano per la scadenza del suo permesso di soggiorno. Stessa sorte che sembra ...

Lega - chiesti 1 anno e 10 mesi per Bossi. Dal Riesame via libera al seQuestro dei conti regionali del partito : Nel processo d’appello, in corso a Genova, dura requisitoria di Enrico Zucca: «Sconvolgenti e preoccupanti le “giustificazioni” dei membri del comitato di controllo»

Scuola - Quest'anno 57mila nomine di prof di ruolo. In pensione in 36mila : Sono 36.700 quest'anno i professori che vanno in pensione. Oltre 57mila vedranno invece l'agognata «nomina di ruolo di personale docente». «Nessuna emergenza e...