Quello che non avevamo notato di Marchionne

Fifa 18 : arrivano i Futties! Tutto Quello che devi sapere sugli Oscar di FUT : disponibile De Rossi “Fine di un’era” : Anche quest’anno torna l’appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! A partire da mercoledì 18 luglio partirà quello che può essere considerato come l’ultimo grande evento della stagione di Fifa Ultimate Team su Fifa 18. Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle speciali card di colore rosa che […] L'articolo Fifa 18: arrivano i Futties! Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT: ...

4 curiosità su Licia Colò : tutto Quello che non sai sulla conduttrice televisiva : Nel momento in cui avevo tutto il mondo sulle spalle, con una bimba da crescere, i miei genitori che si sono ammalati gravemente e una fase professionale incerta, lui c'era. Io pensavo di non farcela,...

"Quello che facciamo in mare dovrebbero farlo gli Stati. A noi tocca una supplenza" : 22 Luglio 2018L'aereo atterra a Palma di Maiorca con un po' di ritardo. Uscito dall'aeroporto, intorno alle 16, chiamo Riccardo Gatti, il capo missione. Durante quella precedente, comandava la Astral su cui erano imbarcati Erasmo Palazzotto, Marc Gasol e Annalisa Camilli. Mi spiega come raggiungere la nave. Salgo su un taxi e mi avvio.Arrivo alla Open Arms intorno alle 16:45.Il vento alza la polvere sul molo, al Dique de L'Oeste. Salgo a bordo. ...

Scende dal treno ma il vestito rimane impigliato nelle porte. Il convoglio riparte ed ecco Quello che succede : Una donna ha appena messo piede sulla banchina della stazione di Kanjurmarg, in India, ma il lungo sari che indossa (l’abito tradizionale indiano) resta impigliato nelle porte del treno. Il convoglio riparte e lei viene trascinata per decine di metri. Diversi uomini la rincorrono, tentando di salvarla. Le immagini, registrate dal sistema di videosorveglianza della stazione, sono state diffuse da una tv locale. L'articolo Scende dal treno ...

Scuola - è tempo di Apocalisse : ma è tutto vero Quello che ci raccontano? : Sulla Scuola e sulle riforme necessarie per riordinare il sistema di reclutamento dei docenti riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. Comunicato Stampa AnDDL Vespa, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori: “Siamo per la Legalità, le sentenze non si discutono. Si applicano. Diamo vita ad […] L'articolo Scuola, è ...

“Mamma - vado a cogliere le more” e Quello che le capita poco dopo è terribile. Una triste vicenda tutta italiana : Fa impressione la storia di questa bambina, in vacanza sul Delta del Po con i genitori e tre fratelli, che si è allontanata da loro per cogliere more selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada, ed è stata investita da una vettura che procedeva sulla carreggiata. La piccola di 4 anni, di nazionalità tedesca, è morta dopo l’investimento ai lati di una strada nella frazione di Boccasette a Porto Tolle (Rovigo). Sul posto sono ...

Salvini : incontrato prima sindaco di Roma che Quello di Milano : Roma – “Sono qui da due mesi, ma il tema di stare vicini agli enti locali credo di averlo affrontato. Ho incontrato prima il sindaco di Roma di quello di Milano, so che mi verra’ ricordato. Comunque incontrero’ a breve anche il mio primo cittadino”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti al Viminale durante un punto stampa successivo all’incontro con la sindaca ...

Decreto dignità - non leggi sul lavoro. Quello che serve all’Italia è una crescita : di Floro Ernesto Caroleo e Francesco Pastore Pensavamo che con il Jobs Act si interrompesse, almeno per qualche anno, l’infinita vecchia guerra ideologica sulla flessibilità nel mercato del lavoro. Invece no, il governo gialloverde continua, peraltro senza tener conto dei dati empirici. Ci si aspettava un cambiamento e il cambiamento non può che essere: mettiamo da parte il dibattito sulla flessibilità e i contratti di lavoro e parliamo invece ...

Sergio Marchionne – Elkann addolorato per la morte dell’amico - le commoventi parole : “è accaduto Quello che temevamo” : Il triste messaggio di John Elkann per la morte di Sergio Marchionne, il Presidente si Fca spende parole commoventi per l’amico appena scomparso “E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato“. Così il presidente di Fca, John Elkann, annuncia la scomparsa di Sergio Marchionne. “Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro ...

Sampmania : 'Non l'eroe che meritavamo - ma Quello di cui avevamo bisogno' : Ormai lo avrete capito, sono appassionato di film di supereroi, in particolare del mondo Marvel. Posso però fare un'eccezione per Batman . Gli Avengers mi perdoneranno l'infedeltà, ma ho un amore sviscerato per la trilogia di Nolan. Ne Il Cavaliere Oscuro, il commissario Gordon dice ...

Da 3 Italia per Huawei P10 Lite l’aggiornamento Oreo : Quello che dovreste sapere : Proprio come successo ieri con Huawei P10 Lite brand Wind, quest'oggi l'aggiornamento Oreo ha iniziato a colpire i 3 Italia, che sappiamo viaggiare di pari passo rispetto a quelli serigrafati dal brand affiliato (non è un mistero che le due si siano fuse in una sola, dando vita al vettore unico nazionale già da un anno abbondante a questa parte). A partire da oggi 24 luglio comincerete a ricevere la notifica via OTA del pacchetto WAS-LX1A ...

Banche : Di Maio - proroga Bcc? se non in Cdm oggi - in Quello venerdì : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “La proroga che riguarda il provvedimento sulle Banche di credito popolari arriverà al Consiglio dei ministri oggi o in quello in programma venerdì”. Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato a margine dell’assemblea di Alleanza Coop. “Se non è quello di oggi, è quello di venerdì”, risponde a chi gli chiede se ci ...

Android One : tutto Quello che bisogna sapere : Ultimamente avrete sentito molto parlare di Android One, soprattutto perché sempre più produttori di smartphone si affidano a questa piattaforma. Ma cos’è in realtà Android One, e cosa offre da poter essere così interessante per i marchi e per i consumatori? In realtà Android One è un progetto tutt’altro che nuovo, nato con delle intenzioni ben precise! Il mercato però, ha fatto sì che il robottino verde prendesse una strada quasi ...