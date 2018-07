Quella Famiglia torni a essere solo cristiana

Wrongonyou a Milano : «La famiglia perfetta è Quella che si ama» : Un palco, Milano d’estate, il Castello Sforzesco. Wrongonyou, menestrello dell’amore incondizionato, ha preso il microfono mentre il sole calava. «Lo scorso anno, a quest’ora, suppergiù, cantavo a Milano, in un chiostro. Ed essere passati, oggi, da un chiostro ad un castello c’ha il suo perché», ha abbozzato, la chitarra in mano e l’accento romano. «Ve lo farei vedere quello che vedo io», l’ammissione, un po’ stupita, sfumata in un sorriso, poi ...

Papa : “La famiglia è una sola - Quella formata da uomo e donna” : Papa: “La famiglia è una sola, quella formata da uomo e donna” Papa: “La famiglia è una sola, quella formata da uomo e donna” Continua a leggere L'articolo Papa: “La famiglia è una sola, quella formata da uomo e donna” proviene da NewsGo.

Papa Francesco : “La famiglia è una sola - Quella formata da uomo e donna” : "Fa dolore dirlo, oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia ma la famiglia è una sola", ha avvertito il Pontefice parlando con i delegati del Forum delle Famiglie in Vaticano. Riferendosi poi all'aborto selettivo, ha tuonato: "Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi.Continua a leggere

Papa Francesco sulla famiglia/ “L’unica a immagine di Dio è Quella uomo-donna - non ne esistono altre” : Papa Francesco sulla famiglia: “L’unica a immagine di Dio è quella uomo-donna, non ne esistono altre”. Le parole del santo padre parlando oggi in Vaticano.Non sono di certo passate inosservate le parole rilasciate nella giornata di ieri da parte del Papa, per quanto riguarda la famiglia. Sua Santità ha spiegato che l’unica famiglia a immagine di Dio è quella formata da uomo e donna. Bergoglio si è soffermato molto sul tema, spiegando che la ...

Papa Francesco : “La famiglia è soltanto Quella composta da uomo e donna” : “La famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”. Papa Francesco ribadisce così la posizione del Vaticano nel dibattito che in Italia si era acceso dopo le parole del Ministro della famiglia Lorenzo Fontana, che aveva negato l’esistenza di quelle arcobaleno, scatenando le polemiche del mondo Lgbti. “Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia”, ha detto Bergoglio ...

Papa : "La famiglia a immagine di Dio è una sola - Quella formata da uomo e donna" : "Oggi fa dolore dirlo - ha affermato il Santo Padre -: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì, è vero che la parola famiglia è analoga e ci sono la famiglia delle stelle, quella degli alberi, quella degli animali... ma la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola".

'La famiglia a immagine di Dio è solo Quella uomo-donna' - Papa Francesco - : Roma, 16 giu. , askanews, 'Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola analoga, si dice anche 'la famiglia delle stelle', '...

Papa Francesco : 'La famiglia a immagine di Dio è solo Quella tra uomo e donna' : 'Il nostro mondo - ha detto durante una udienza - spesso tentato e guidato da logiche individualistiche ed egoistiche, non di rado smarrisce il senso e la bellezza dei legami stabili, dell'impegno ...

Papa Francesco : la famiglia a immagine di Dio è solo Quella uomo-donna - : Il Pontefice è intervenuto al Forum Famiglie. "Si parla di diversi tipi di famiglia, la parola è analoga", ma quella "immagine di Dio è una sola", ha detto

Papa Francesco : la famiglia a immagine di Dio è solo Quella uomo-donna : Papa Francesco: la famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna Il Pontefice è intervenuto al Forum Famiglie. “Si parla di diversi tipi di famiglia, la parola è analoga”, ma quella “immagine di Dio è una sola”, ha detto Parole chiave: ...