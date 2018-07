Quattro orologi per fare immersione questa estate

gqitalia

(Di venerdì 27 luglio 2018) Quella dell’impermeabilità è una delle sfide che, anno dopo anno, ha caratterizzato la storia dell’orologeria. Ancora oggi, l’obiettivo delle case è quello disempre meglio, proponendole cui performance superano spesso di gran lunga quelle del sub che li indosserà. In un mare di proposte, ecco le regole da non dimenticare e i modelli per attirare l’attenzione. Attenzione alla forma La cassa è quasi sempre tonda in quanto forme particolari o spigolose mal si accordano con le esigenze d’impermeabilità. Sapersi distinguere, come fa Bell&Ross con il BR03-92 Diver Blue. La cassa quadrata in acciaio da 42 mm è impermeabile fino a 300 metri e protegge un movimento automatico con datario. Il senso è uno La lunetta deve essere girevole ed unidirezionale perchè il fatto che si muova soltanto in senso antiorario fa sì che, in caso di urti ...