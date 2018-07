“Quando ero al villaggio…” Temptation Island | il retroscena che ora Ida può confessare

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri l’esperienza aè finita. Finita bene, con un falò anticipato richiesto da lui che all’inizio ha fatto tremare i fan, ma poi si è concluso con un lungo abbraccio e dichiarazioni forti da parte di entrambi. I due, insieme da 7 mesi, si sono incontrati al trono over di Uomini e Donne ed è lì che li abbiamo visti per la prima volta. Si sono frequentati (parentesi Sossio Aruta a parte), hanno litigato, avevano dubbi sulla lontananza (lei vive a Brescia, lui a Taranto), si sono riavvicinati e alla fine sono usciti dal programma insieme. Come, qualche mese dopo, a. Segno che il loro rapporto merita una chance. Ora le domande e le incertezze sono alle spalle. Riccardo e Ida sono pronti a vivere il loro amore. Andata in onda la puntata cruciale, l’ultima che ha visto protagonista la coppia in ...