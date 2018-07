Punture di calabroni | due persone morte negli ultimi giorni

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018)sono stati due i casi diper puntura diin diverse parti d'Italia. Il primo caso è avvenuto sabato 14 luglio ad Acqui Terme dove un uomo di 72 anni, mentre era seduto nella sua casa, è stato punto vicino a un occhio da un calabrone. La moglie, accortasi di quanto successo, ha subito chiamato i vicini ed i soccorsi che, però, quando sono arrivati a bordo di un'ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto a causa della puntura dell'insetto. Anche una donna di Anagni, giovedì 19 luglio, è morta per arresto cardiaco dovuto allo shock anafilattico causato dalla puntura di un calabrone. In questo caso, oltre al dolore per ladi una donna, si sono aggiunte anche delle polemiche sull'ospedale in cui la signora è stata portata. Neiscorsi, infatti, il pronto soccorso dell'ospedale è stato chiuso ed è stato sostituito da ...