Psicodramma sul Dl Dignità | ora si rischia un altro rinvio

(Di venerdì 27 luglio 2018) Un caos indescrivibile, un clima surreale. È questo l'unico modo per descrivere quanto accaduto ieri durante l'esame del decretonelle commissioni riunite Lavoro e Finanze ella Camera. In pratica non si è concluso nulla fino a sera con due lunghi stop imposti dai relatori di maggioranza per cercare una quadra. Quasi dieci ore di dibattito persi sull'articolo 1 che limita la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato a 24 mesi. Le richieste dell'opposizione sono state in gran parte respinte tranne un emendamento Pd che aumenta l'indennità di licenziamento illegittimo in sede di conciliazione. La proposta di modifica innalza l'indennità a un minimo di tre mensilità e un massimo di 27 rispetto agli attuali tetti di due e 18 retribuzioni mensili.Ieri l'attenzione si è però concentrata sull'allungamento al 2020 della decontribuzione per i contratti a tempo indeterminato ...