Psg | Rabiot verso il Barcellona

Calciomercato : il Barcellona ci riprova col Psg per Rabiot : Il Barcellona vuole continuare la campagna di potenziamento dell’organico. Il prossimo obiettivo è Adrien Rabiot, centrocampista del PSG, il cui contratto scadrà nel giugno 2019. Sebbene sul tavolo dei dirigenti del club blaugrana vi siano alternative come N’Zonzi o Parejo, la priorità resta il francese. Il PSG non sembra propenso a disfarsi di Rabiot, ma rischia di veder partire il proprio centrocampista a parametro zero, se ...

Calciomercato : il Psg non vuole vendere Rabiot : Il Psg ritiene Adrien Rabiot incedibile, nonostante il giocatore abbia solo ancora un anno di contratto e ha proposto al giocatore il rinnovo. Lo scrive oggi L’Equipe secondo cui Al-Khelaifi intende resistere alle lusinghe per il 23enne centrocampista (su di lui ci sono Barcellona e Juventus) per il quale è pronto un nuovo e più ricco contratto. Anche se né il giocatore, né sua madre-agente, Veronique, hanno ancora accettato la ...

Diretta / Bayern Psg (risultato live 0-0) streaming video e tv : Rabiot sfiora il vantaggio : Diretta Bayern Psg, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Klagenfurt vale per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Tra Rabiot e Kanté - come si muove il Psg : Al momento, però, in pole position sul mediano campione del mondo c'è il PSG, che presto potrebbe salutare Rabiot.

Rabiot alla Juventus/ Chiesto il centrocampista francese al Psg - trattaiva in fase embrionale (ultime notizie) : La Juventus avrebbe Chiesto Adrien Rabiot al Psg in un incontro tra dirigenti avvenuto in settimana. Trattativa tutta da sviluppare tra le due società per il talento classe 95'(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 13:11:00 GMT)