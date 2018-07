Preziosi d' attacco | ' Che forte Piatek E puntiamo molto sull' arrivo di Favilli'

Calciomercato Genoa - spunta un nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Calciomercato Genoa - incredibile Preziosi : 10+15 milioni - il doppio colpo in attacco è servito [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Il Genoa è scatenato in queste ultime ore di Calciomercato, il Presidente Preziosi è pronto ad effettuare un doppio importante investimento per rinforzare la squadra della prossima stagione. L’attacco è sembrato già dall’inizia il reparto con maggiore necessità di rinforzi, la dirigenza rossoblu per questo motivo ha deciso di mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per chiudere una doppia operazione, ...

Preziosi show : ecco il primo nome per l'attacco e un indizio sulla nuova maglia Video : Il Genoa accelera per i rinforzi in attacco. Le parole di ieri del presidente Preziosi [Video] hanno galvanizzato tutto l'ambiente rossoblu, che adesso attende i nomi dei primi acquisti. Il patron del Grifone ha parlato di due esterni più forti degli ex Iago Falque e Diego Perotti. E in cima alla lista dei desideri c'è Nemanja Radonjic, ala offensiva serba del 1996, attualmente di proprieta' della Stella Rossa e con dei trascorsi in Serie A con ...