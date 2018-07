: Calenzano, arrestato prete di 70 anni: “Sorpreso semi nudo in auto con bimba di 10 anni seguita da assistenti socia… - petergomezblog : Calenzano, arrestato prete di 70 anni: “Sorpreso semi nudo in auto con bimba di 10 anni seguita da assistenti socia… - LegaSalvini : Prete in auto con bimba, arrestato - MediasetTgcom24 : Prete arrestato per pedofilia, gip: no carcere, resti ai domiciliari #donPaoloGlaentzer -

Ilper violenza sessuale su una bimba di 10 anni avrebbe potuto ancora abusare di lei, se non fosse stato sorpreso da due vicini di casa e poi bloccato dai carabinieri. Lo afferma il gip di Prato nell'ordinanza che dispone per il 70enne i domiciliari a Bagni di Lucca.Nei fatti confessati,spiega il gip, si dimostra "un pervicace radicamento dell' indagato in condotte devianti e illecite". Ilha confessato altri tre rapporti con la piccola:"Pensavo avesse 15 anni" e "era sempre lei a prendere l'iniziativa".(Di venerdì 27 luglio 2018)