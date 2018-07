Prete arrestato a Firenze | gip | no al carcere | resta ai domiciliari

Prete arrestato per pedofilia - gip : no carcere - resti ai domiciliari : Prete arrestato per pedofilia, gip: no carcere, resti ai domiciliari Prete arrestato per pedofilia, gip: no carcere, resti ai domiciliari Continua a leggere L'articolo Prete arrestato per pedofilia, gip: no carcere, resti ai domiciliari proviene da NewsGo.

Prete arrestato - Arcivescovo : addolorati : 22.19 Don Paolo Glaentzer, 70 anni, arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bimba di 10 anni, è stato sospeso dall'esercizio sacerdotale. Lo riferisce una nota dell'Arcidiocesi di Firenze, guidata dal card. Betori. "Colpiti e addolorati esprimiamo sentita vicinanza alla bambina e alla sua famiglia", si legge. "Alla diocesi non erano mai arrivati segnali che potessero lasciare intuire condotte deplorevoli o comportamenti ...

Parla il Prete arrestato : 'Ha preso lei l'iniziativa' : BOLZANO. Don Paolo Glaentzer, il sacerdote arrestato per violenza sessuale ai danni di una bambina di 10 anni , interrogato ieri e difeso dagli avvocati Filippo Bellegamba e Valeria Fontana, avrebbe ...

Calenzano - arrestato Prete di 70 anni : sorpreso da un passante in auto con bimba. “Non era la prima volta” : Un prete 70enne è stato sorpreso da un passante mentre si trovava appartato in auto, semi nudo, con una bambina di 10 anni nel parcheggio di un supermercato. Alcuni residenti della zona, subito avvertiti dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il sacerdote, che è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ...

