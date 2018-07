Il Presidente Sovranista. Chi è Marcello Foa - il nuovo Presidente della Rai : Un sovranista convinto al piano più alto di Viale Mazzini. Il Consiglio dei ministri ha indicato su proposta del ministro dell'Economia Tria il nuovo presidente della Rai. Giornalista, scrittore e docente di comunicazione, Marcello Foa è la figura prescelta in quota Lega per le cariche di vertice del servizio pubblico (l'amministratore delegato sarà Fabrizio Salini, ex ad di La7 in quota M5S). Ex inviato de Il Giornale, al ...