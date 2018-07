Presidente dell' Ecuador | Assange dovrà lasciare l' Ambasciata a Londra

“Trump sapeva dell’incontro con i russi alla Tower”/ Ultime notizie - Michael Cohen inguaia il Presidente USA : “Trump sapeva dell’incontro con i russi alla Tower”. Ultime notizie, Michael Cohen, l'ex avvocato personale del tycoon, inguaia il presidente degli Stati Uniti(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:23:00 GMT)

Clara Sereni è morta/ Chi era? Il messaggio del Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella : Clara Sereni è morta, chi era? La scrittrice di Casalinghitudine aveva settantadue anni e viveva a Perugia, ma era nata a Roma. Era la figlia dell'ex dirigente Pci Emilio Sereni.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:36:00 GMT)

Moratti “sfida” la Juventus : “fossi stato Presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...

Oliverio : 'Samengo Presidente Nazionale dell'Unicef è un fatto di notevole importanza' : "L'elezione di Francesco Samengo a Presidente Nazionale dell'Unicef è un fatto di notevole importanza. Francesco Samengo, pur vivendo da tantissimo tempo fuori regione, ha saputo onorare da Presidente ...

Mondiali di Kitesurf - il Presidente Oliverio a sostegno dell'evento : Ttr World Championships: arriva terza la calabrese Elena Sabatini ieri, 13:49 Gizzeria: prendono il via i Campionati del mondo di Kitesurf

Politica. Il Presidente della Provincia de Pascale dà il benvenuto al nuovo prefetto Enrico Caterino : Giovedì 26 Luglio 2018 In una lettera il messaggio di saluto del nuovo prefetto alle Autorità locali e ai Ravennati Questo pomeriggio il Presidente della Provincia e Sindaco di Ravenna Michele de ...

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte dell’ex Presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

Caso Ozil - il Presidente della Federcalcio tedesca Grindel chiarisce : 'Niente razzismo' : La questione Ozil continua a far discutere in Germania , coinvolgendo nella discussione anche il presidente della Federcalcio tedesca, Rheinard Grindel . La foto in cui il giocatore dell' Arsenal ...

Morte Sergio Marchionne : le parole da ricordare del Presidente della Ferrari : ... "E' un momento storico, importante per il brand e per il mondo della F1 ed è segno tangibile di quanto FCA creda in questo sport". A microfoni spenti poi disse in relazione a questo evento: "E' una ...

F1 – Morte Marchionne - le parole Wolff e Horner dopo la scomparsa dell’ex Presidente Ferrari : “un giorno triste” : Toto Wolff e Christian Horner commentano la scomparsa di Sergio Marchionne: le parole dei due team principal Una scomparsa dolorosa, quella di Sergio Marchionne: il mondo delle auto e della F1 perde un grande uomo, morto questa mattina, all’età di 66 anni. L’ex presidente Ferrari era stato operato a fine giugno ad una spalla, ma l’intervento sembra aver avuto complicazioni che hanno portato Marchionne in condizioni ...

Addio a Sergio Marchionne - l’omaggio della F1 all’ex Presidente Ferrari : “un vero amico” : La F1 omaggia Sergio Marchionne: le parole di Chase Carey dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari E’ morto questa mattina, a 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. Una notizia che ormai tutti aspettavano dopo l’aggravarsi delle sue condizioni a seguito di un intervento alla spalla destra a cui è stato sottoposto quasi un mese fa. Una notizia agghiacciante: Marchionne lascia un grande vuoto, difficile ...

Morte Sergio Marchionne : il cordoglio del mondo dello sport per l'ex Presidente Ferrari : Il mondo del calcio e dello sport in generale hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanzia al mondo della Ferrari tramite diversi tweet e comunicati. F1, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del Presidente della Corte Suprema : Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema del paese. In pratica, l’emendamento darà al partito di governo il potere di accelerare la nomina del prossimo presidente della Corte Suprema, in sostituzione The post Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema appeared first on Il Post.

E' morto Sergio Marchionne - addio al Presidente della Ferrari : aveva 66 anni : Sergio Marchionne è morto all'età di 66 anni. Uno dei più brillanti dirigenti d'azienda italiani, naturalizzato canadese, a fine giugno era stato ricoverato per un'operazione alla spalla, ma le sue ...