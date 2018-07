Presa a Madrid ' la truffatrice dei viaggi' | guadagni per 6 milioni di euro

Atletica - Filippo Tortu all’assalto! A Madrid per abbattere il muro dei 10 secondi : riuscirà nell’imPresa? : Filippo Tortu può riscrivere la storia dell’Atletica leggera italiana: l’appuntamento è per venerdì 22 giugno, alle ore 19.59 e 21.15. Prima le batterie e poi la finale dei 100 metri al Meeting Internazionale di Madrid: nella capitale spagnola, il brianzolo proverà a sfrecciare come mai nessun italiano nella storia. Il 20enne ha nel mirino la barriera dei 10 secondi, vuole infrangerla per entrare nella leggenda e nel mito, vuole ...

Atletica - Filippo Tortu per l’imPresa : a Madrid per correre sotto i 10”. Papà Salvino : “Può riuscirci. Agli Europei per due medaglie” : Venerdì 22 giugno potrebbe diventare un giorno storico per l’Atletica leggera italiana. Filippo Tortu sarà impegnato a Madrid e cercherà di correre i 100 metri in meno di 10 secondi: diventerebbe il primo azzurro di sempre a riuscirci, battendo lo storico record di Pietro Mennea. Il brianzolo ha tutte le carte in regola per riuscirsi, a Savona e al Golden Gala di Roma ha rasentato il tempone, e ora è davvero pronto per l’impresa come ...

Panchina Real Madrid - mossa a sorPresa : Lopetegui è il nuovo allenatore : Panchina Real Madrid – Si sono spente le ultime speranze per Maurizio Sarri ed Antonio Conte di diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, mossa a sorpresa dei Blancos. Pochi minuti fa il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale: sarà Julen Lopetegui il nuovo allenatore, nel dettaglio l’attuale commissario tecnico della Nazionale spagnola entrerà in scena al termine del Mondiale di Russia 2018: accordo fino al 30 giugno ...

'SorPresa Conte : ora è in pole per il Real Madrid' : MADRID - C'é Antonio Conte in pole per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez , una ...

Real Madrid - Asensio : 'Non riesco a immaginare un futuro senza Ronaldo. Addio Zidane una sorPresa' : Poi su Sergio Ramos: "E' una guida per tutti, la sua forza è apprezzata in tutto il mondo. Un esempio da seguire". Infine sui Mondiali: "Ho giocato tante partite, ma non sono stanco. Sono carico e ...

Calciomercato Juventus - vicino uno scambio a sorPresa con il Real Madrid Video : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; [Video]stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino uno dei migliori calciatori della squadra allenata da Massimiliano Allegri, ovvero Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sarebbe un vero e proprio pallino del presidente delle merengues, Florentino Perez, che avrebbe intenzione di rinnovare la squadra dopo ...

Addio a sorPresa : Zidane lascia il Real Madrid : Un'alternativa di assoluto livello sarebbe quella di Joachim Low , ct della Germania campione del Mondo e anche lui fresco di rinnovo. Un altro tedesco che piace al presidente Perez è Jurgen Klopp , ...

Calcio - Zinedine Zidane lascia a sorPresa il Real Madrid : 'La squadra ha bisogno di un cambio. La mia scelta è frutto di un logorio ... : ... oltre ad una Liga nella stagione 2016-2017, una Supercoppa di Spagna , 2017, , due Supercoppe Europee , 2016,2017, e due Coppe del Mondo per club, Zinedine Zidane ha deciso di lasciare la panchina ...

Zidane - annuncio a sorPresa : 'Lascio il Real Madrid' : LaPresse, In una conferenza stampa a sorpresa Zinedine Zidane ha annunciato il suo addio al Real Madrid dopo 878 giorni e la bellezza di 9 titoli vinti, tra cui 3 Champions consecutive....

Calcio - Zinedine Zidane lascia a sorPresa il Real Madrid : “La squadra ha bisogno di un cambio. La mia scelta è frutto di un logorio inevitabile” : Reduce dal trionfo di Kiev, nella Finale di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool, ottenendo il terzo successo consecutivo nella competizione continentale, oltre ad una Liga nella stagione 2016-2017, una Supercoppa di Spagna (2017), due Supercoppe Europee (2016,2017) e due Coppe del Mondo per club, Zinedine Zidane ha deciso di lasciare la panchina dei Blancos. Un fulmine a ciel sereno per l’ambiente madrileno ma non ...

Zidane a sorPresa lascia il Real Madrid : ufficiali le dimissioni dai Blancos : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: il tecnico francese ha ufficializzato le dimissioni dai Blancos. L'articolo Zidane a sorpresa lascia il Real Madrid: ufficiali le dimissioni dai Blancos è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Zidane - annuncio a sorPresa : ''Lascio il Real Madrid'' : MADRID - Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. L'annuncio è stato dato dal tecnico francese in conferenza stampa. Zidane era diventato allenatore del Real a gennaio del 2016, al posto di Benitez, e ...

Zidane - conferenza stampa a sorPresa. SorPresa al Real Madrid? : Novità da Madrid, dove Zinedine Zidane ha convocato un'inattesa conferenza stampa per le 13. Per il momento poche informazioni in merito sia da parte di Marca che di As, solitamente bene informati su ...

Real Madrid - conferenza stampa a sorPresa indetta da Zidane : possibile addio - i dettagli : Zinedine Zidane ha indetto una conferenza stampa a sorpresa in casa Real Madrid, possibile l’addio da parte del tecnico dei blancos Zinedine Zidane, attraverso un comunicato, ha indetto stamane una conferenza stampa a sorpresa per le ore 13. Il tecnico del Real Madrid ha sorpreso tutti questa mattina ed ora i tifosi dei blancos pendono dalle sue labbra, in attesa di conoscere quanto Zidane avrà da dire in conferenza. C’è chi parla di ...